Ракета летела на Киев: в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу

Существует угроза атаки, всех просят находиться в укрытиях

После ночной атаки дронами в части областей Украины снова объявлен сигнал воздушной тревоги. Это связано с угрозой применения баллистики со стороны российских захватчиков.

В мониторинговых Telegram-каналах сообщили, что была зафиксирована цель на Киевскую область. Однако уже спустя пару минут она прекратила существование.

Кроме того, были замечены цели на Полтавщину и Сумщину, но уже вскоре они также прекратили существование. Опасть обстрела все еще остается.

В связи с угрозой атаки со стороны оккупантов, всех людей, в чьих областях сейчас объявлена тревога, просят оставаться в безопасных местах до соответствующего распоряжения.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в 11:03 в Харькове прогремел взрыв.

"Зафиксированы удары в Харьковском районе. По предварительной информации, есть пострадавшие. Данные уточняются. Угроза повторных ударов остается", — говорится в сообщении.

Позже он уточнил, что ранены шесть человек.

Российские оккупанты попали по месту летнего отдыха в Малоданиловской общине Харьковской области. Об этом пишет "Суспільне. Харків", ссылаясь на слова главы общины Александр Гололобова.

Все раненые — гражданские.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что примерно в 11:22 был слышен еще один взрыв. Все они, предварительно, были в пригороде.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 9 мая российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. Известно, что в результате попадания БпЛА типа "Shahed 136/131" частично разрушено здание в Николаевской области.