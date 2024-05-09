Атаки не прекращаются целый день: в Никополе выросло число жертв обстрелов (фото)

Россияне уже совершили более двух десятков атак

В результате атак на город Никополь, которые совершили российские оккупанты сегодня, 9 мая, возросло количество пострадавших. После утренних обстрелов сообщалось о двух погибших и двух пострадавших. В настоящее время количество последних возросло до восьми.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram. Отметил, что оккупанты бьют по Никопольщине целый день.

"Крайне трудный день для Никопольщины. С утра и до вечера — сплошные удары. Артиллерией, РСЗО "Град", дронами-камикадзе. Всего — более двух десятков атак. Больше всего пострадал Никополь. В городе — двое погибших. Но всего восемь пострадавших. Среди них — девушки 15 и 16 лет. Они в состоянии средней тяжести", — написал глава области.

Согласно последним данным, известно о повреждении 8 многоэтажек и 25 частных домов. Загорелись крыши двух домов — пожары потушили. Зацепило и 16 хозяйственных построек, теплицы, почти 30 солнечных панелей, линии электропередач и газопровода.

"Изуродованы садик, пожарная часть, здание благотворительной организации, банк, магазины. Разбиты с десяток авто. В частности, служебный транспорт спасателей и "скорая", — написал Лысак.

Кроме того, терроризировали российские оккупанты и Марганецкую, Покровскую, Красногригорьевскую и Мировскую общины на Днепропетровщине. В последней повреждены частный дом, хозяйственная постройка и электросети.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне обстреляли центр Харькова КАБами на Пасху. Сообщалось о многих раненых.