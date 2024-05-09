В следствие утренних обстрелов в Никополе есть погибшие и пострадавшие (фото)

Россияне обстреляли город с самого утра

В четверг, 9 мая, захватнические войска РФ в очередной раз обстреляли из артиллерии город Никополь Днепропетровской области. В результате утренней атаки погибли два человека.

Кроме того, есть два пострадавших. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак на своей странице в Facebook.

"Вражеская артиллерия оборвала жизнь 62-летнего мужчины и женщины 65 лет. С ранениями мужчины – 39 и 67 лет. ", — написал он.

Лысак отмечает, что россияне обстреляли город с самого утра. Там загорелся частный дом, еще два дома — изуродованные. Также задело 5 многоквартирных домов, магазин, торговые павильоны, хозяйственные постройки и газопровод.

Напомним, что россияне продолжают массово обстреливать и приграничные районы Сумской области.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в 6 мая враг по авиации и артиллерии ударил по Новослободской общине Конотопского района, погиб мирный житель. Кроме того, в ночь на 7 мая россияне нанесли массированный удар "шахедами" по Сумам. Они атаковали энергетическую систему, ранен один человек.