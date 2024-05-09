Через ранковий обстріл у Нікополі є загиблі та постраждалі (фото)

Росіяни обстріляли місто з самого ранку

У четвер, 9 травня, загарбницькі війська РФ вкотре обстріляли з артилерії місто Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок ранкової атаки загинуло двоє людей.

Окрім того, є два постраждалих. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак на своїй сторінці у Facebook.

"Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки – 39 та 67 років.", — написав він.

Лисак зазначає, що росіяни обстріляли місто з самого ранку. Там зайнялася приватна оселя, ще два будинки — понівечені. Також зачепило 5 багатоквартирних будинків, магазин, торговельні павільйони, господарські споруди та газогін.

Нагадаємо, що росіяни продовжують масово обстрілювати і прикордонні райони Сумської області.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у 6 травня ворог із авіації та артилерії вдарив по Новослобідській громаді Конотопського району, загинув мирний житель. Окрім того, у ніч проти 7 травня росіяни завдали масованого удару "шахедами" по Сумах. Вони атакували енергетичну систему, поранено одну людину.