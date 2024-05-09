Атаки не припиняються цілий день: в Нікополі зросло число жертв обстрілів (фото)

Росіяни вже здійснили понад два десятки атак

Внаслідок атаки на місто Нікополь, що вчинили російські окупанти сьогодні, 9 травня, зросла кількість тих, хто постраждав. Після ранкового обстрілу повідомлялося про двох загиблих та двох постраждалих. Нині кількість останніх зросла до восьми.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram. Зазначив, що окупанти гатять по Нікопольщині цілий день.

"Вкрай важкий день для Нікопольщини. Зранку і до вечора – суцільні удари. Артилерією, РСЗВ "Град", дронами-камікадзе. Загалом – понад два десятки атак. Найбільше потерпав Нікополь. У місті – двоє загиблих. Та загалом восьмеро постраждалих. Серед них – дівчата 15 та 16 років. Вони в стані середньої тяжкості", — написав очільник області.

Згідно з останніми даними, відомо про пошкодження 8 багатоповерхівок й 25 приватних будинків. Зайнялися дахи двох осель — пожежі загасили. Зачепило й 16 господарських споруд, теплиці, майже 30 сонячних панелей, лінії електропередач і газогони.

"Понівечені садочок, пожежна частина, будівля благодійної організації, банк, магазини. Потрощені з десяток авто. Зокрема, службовий транспорт рятувальників і "швидка", — написав Лисак.

Крім того, тероризували російські окупанти й Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську та Мирівську громади, що на Дніпропетровщині. В останній пошкоджені приватний будинок, господарська споруда й електромережі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни обстріляли центр Харкова КАБами на Великдень. Повідомлялося про багатьох поранених.