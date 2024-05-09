Украина станет центром производства оружия для Запада: уже есть сеть тайных заводов - El Mundo

В Украине одновременно продолжаются три разных войны

В Украине строят сеть подземных заводов, чтобы перезапустить военную промышленность и стать центром производства оружия для всех западных стран. Контролирует эти процессы якобы министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, на днях назвавший три вызова для украинской "оборонки".

Такое предположение сделал специальный представитель газеты El Mundo в Украине Альберто Рохас. Статья была опубликована в испанском издании.

Так, по словам Рохаса, в Украине одновременно продолжаются три разных войны: война прошлого с тысячами артиллерийских залпов ежедневно и штурмами от окопа к окопу; война современности с кучей беспилотников, являющихся повелителями неба и моря; война будущего – в военных лабораториях, где разрабатывается и создается оружие, которое сможет удовлетворить потребности всего Запада.

"На территории Украины идут битвы будущего, в ходе которых отрабатываются средства и приемы военных действий последующих поколений. Эта восточноевропейская страна превратилась в гигантскую военную лабораторию", — пишет испанский обозреватель.

Как утверждает Рохас, в Украине уже построена сеть замаскированных и засекреченных подземных заводов. По его словам, создание этой сети контролирует министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин.

"Камишин построил сеть скрытых заводов, некоторые из которых находятся под землей, а некоторые – на уровне земли, но дублируются, а некоторые замаскированы", — пишет испанец.

По словам журналиста, эти предприятия входят в оборонную отрасль. Благодаря им, в будущем Украина планирует стать центром производства оружия для стран Запада.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Укроборонпроме похвастались количеством производимых дронов. "То, что на России взрывается, — это все наше", — заявили в ведомстве.