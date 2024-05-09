Україна стане центром виробництва зброї для Заходу: вже є мережа таємних заводів — El Mundo

В Україні одночасно тривають три різні війни

В Україні будують мережу підземних заводів, щоб перезапустити військову промисловість та стати центром виробництва зброї для всіх західних країн. Контролює ці процеси нібито міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, який днями назвав три виклики для української "оборонки".

Таке припущення зробив спеціальний представник газети El Mundo в Україні Альберто Рохас. Статтю опублікували в іспанському виданні.

Так, за словами Рохаса, в Україні одночасно тривають три різні війни: війна минулого з тисячами артилерійських залпів щодня та штурмами від окопу до окопу; війна сучасності з купою безпілотників, що є володарями неба та моря; війна майбутнього — у військових лабораторіях, де розробляється та створюється зброя, що зможе задовольнити потреби всього Заходу.

"На території України йдуть битви майбутнього, під час яких відпрацьовуються засоби та прийоми військових дій наступних поколінь. Ця східноєвропейська країна перетворилася на гігантську військову лабораторію", — пише іспанський оглядач.

Як стверджує Рохас, в Україні вже побудовано мережу замаскованих та засекречених підземних заводів. За його словами, створення цієї мережі контролює міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Камишін збудував мережу прихованих заводів, деякі з яких знаходяться під землею, а деякі – на рівні землі, але дублюються, а деякі замасковані", — пише іспанець.

За словами журналіста, ці підприємства належать до оборонної галузі. Завдяки їм, у майбутньому, Україна планує стати центром виробництва зброї для країн Заходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Укроборонпромі похизувалися кількістю вироблених дронів. "Те, що на Росії вибухає, — то все наше", — заявили у відомстві.