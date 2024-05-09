Согнали детей и стариков: в оккупированном Донецке убого празднуют 9 мая (фото, видео)

По количеству участников видно, что местным жителям такое празднование не нравится

В Донецке в четверг, 9 мая, провели автопробег в честь "Дня победы" (в Украине 8 мая отмечается как День памяти и примирения, а 9 мая празднуют День Европы). Пока парад в Москве накрывало снегом, во временно оккупированном городе на памятные мероприятия согнали детей и стариков, которые положили скромные букеты у памятников погибшим солдатам во времена Второй мировой войны.

На видео в местных Telegram-каналах видно, что по Донецку проехала колонна из нескольких легковых машин. На автомобилях были красные флаги Советского Союза (в Украине эта символика запрещена по закону).

Российские генералы украинского происхождения, убивающие украинцев

Несколько машин проехали по городу в честь "праздника"

После "автопробега" его участники возложили цветы у памятника воинам-освободителям. На видео можно увидеть, что присутствуют пожилые люди. Они кладут у памятника скромные букеты по одной или две гвоздики.

Желающих возложить цветы было не очень много

Около десятка пожилых мужчин возложили цветы у мемориала шахты №4/4-бис. Эта локация находится в Калининском районе Донецка.

Возложение цветов к мемориалу шахты

У другого памятника собрались молодые люди. Их было чуть больше десяти. В руках они держали советские флаги и русский. Молодежь стоит клином, возможно, для того, чтобы создать картинку массовости для фотографов, которые находятся перед ребятами.

Молодежь с флагами Советского Союза и России

Отметим, что 9 мая "День победы" над нацизмом празднуют только в России и Беларуси. В Европе отмечают день памяти и примирения, но в разные даты. К примеру, Украина отмечает его 8 мая.

В 2024 году на парад в Москве согнали около 10 тысяч военных. Техники вдвое меньше, чем в прошлом году, а именно — 61 единица. Среди них 80-летний танк Т-34.

Ранее "Телеграф" писал, что Путин сделал несколько заявлений во время парада 9 мая. Он в очередной раз подверг критике Запад.

Также мы сообщали, что с утра в Одессе и области по телевидению шла трансляция парада в Москве. К этому причастны хакеры из РФ.