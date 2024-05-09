Зігнали дітей та старих: в окупованому Донецьку убого святкують 9 травня (фото, відео)

За кількістю учасників видно, що місцевим жителям таке святкування не до вподоби

В Донецьку у четвер, 9 травня, провели автопробіг на честь "Дня перемоги" (в Україні 8 травня відзначається як День пам’яті та примирення, а 9 травня святкують День Європи). Поки парад у Москві накрило снігом, в тимчасово окупованому місті на захід зігнали дітей та старих людей, які поклали скромні букети у пам’ятників загиблим солдатам під час Другої світової війни.

На відео у місцевих Telegram-каналах видно, що по Донецьку проїхала колона з кількох легкових машин. На автомобілях були червоні прапори Радянського Союзу (в Україні ця символіка заборонена по закону).

Російські генерали українського походження, які вбивають українців

Декілька машин проїхали по місту на честь "свята"

Після "автопробігу" його учасники поклали квіти біля пам’ятника воїнам-визволителям. На відео можна побачити, що присутні люди похилого віку. Вони кладуть біля пам’ятника скромні букети ― по одній чи дві гвоздики.

Бажаючих покласти квіти було не дуже багато

Близько десятка похилих чоловіків поклали квіти біля меморіалу шахти №4/4-біс. Ця локація знаходиться у Калинінському районі Донецька.

Покладання квітів до меморіалу шахти

Біля іншого пам’ятника зібрались молоді люди. Їх було трохи більше десяти. В руках вони тримали радянські прапори та російський. Молодь стоїть клином, можливо, для того, щоб створити картинку масовості для фотографів, які знаходяться перед хлопцями та дівчатами.

Молодь з прапорами Радянського Союзу та Росії

Зазначимо, 9 травня "День перемоги" над нацизмом святкують лише у Росії та Білорусі. У Європі відмічають день пам’яті та примирення, але в різні дати. Наприклад, Україна відзначає його 8 травня.

У 2024 році на парад у Москві зігнали близько 10 тисяч військових. Техніки вдвічі менше, ніж минулого року, а саме ― 61 одиниця. Серед них 80-річний танк Т-34.

Раніше "Телеграф" писав, що Путін зробив кілька заяв під час параду 9 травня. Він вчергове розкритикував Захід.

Також ми повідомляли, що зранку в Одесі та області по телебаченню йшла трансляція параду у Москві. До цього причетні хакери з РФ.