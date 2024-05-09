Зігнали дітей та старих: в окупованому Донецьку убого святкують 9 травня (фото, відео)
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За кількістю учасників видно, що місцевим жителям таке святкування не до вподоби
В Донецьку у четвер, 9 травня, провели автопробіг на честь "Дня перемоги" (в Україні 8 травня відзначається як День пам’яті та примирення, а 9 травня святкують День Європи). Поки парад у Москві накрило снігом, в тимчасово окупованому місті на захід зігнали дітей та старих людей, які поклали скромні букети у пам’ятників загиблим солдатам під час Другої світової війни.
На відео у місцевих Telegram-каналах видно, що по Донецьку проїхала колона з кількох легкових машин. На автомобілях були червоні прапори Радянського Союзу (в Україні ця символіка заборонена по закону).
Після "автопробігу" його учасники поклали квіти біля пам’ятника воїнам-визволителям. На відео можна побачити, що присутні люди похилого віку. Вони кладуть біля пам’ятника скромні букети ― по одній чи дві гвоздики.
Близько десятка похилих чоловіків поклали квіти біля меморіалу шахти №4/4-біс. Ця локація знаходиться у Калинінському районі Донецька.
Біля іншого пам’ятника зібрались молоді люди. Їх було трохи більше десяти. В руках вони тримали радянські прапори та російський. Молодь стоїть клином, можливо, для того, щоб створити картинку масовості для фотографів, які знаходяться перед хлопцями та дівчатами.
Зазначимо, 9 травня "День перемоги" над нацизмом святкують лише у Росії та Білорусі. У Європі відмічають день пам’яті та примирення, але в різні дати. Наприклад, Україна відзначає його 8 травня.
У 2024 році на парад у Москві зігнали близько 10 тисяч військових. Техніки вдвічі менше, ніж минулого року, а саме ― 61 одиниця. Серед них 80-річний танк Т-34.
Раніше "Телеграф" писав, що Путін зробив кілька заяв під час параду 9 травня. Він вчергове розкритикував Захід.
Також ми повідомляли, що зранку в Одесі та області по телебаченню йшла трансляція параду у Москві. До цього причетні хакери з РФ.