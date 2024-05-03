"Готуй мʼясо змолоду": соцмережі вразив анонс дитячого спектаклю у Росії до 9 травня (фото)

Афіша з сайту готелю, де планували провести захід, вже зникла

У Новосибірській області Росії до 9 травня планували показати дитячий спектакль про Другу світову війну. Балетна вистава з красномовною назвою "У моєму дитинстві була війна" планувалась в одному з парк-готелів.

На це звернув увагу російський журналіст та блогер Рустем Адагамов, опублікувавши фото афіші. Зазначається, що з сайту готелю оголошення вже прибрали, проте на сторінках у соціальних мережах воно ще залишається.

"Я не повірив своїм очам, думав знову чиясь підробка. Але ні, виявилося, що це справжня афіша дитячого спектаклю в парк-готелі Новосибірської області. UPDATE: Афішу видалили з сайту готелю, але вона залишилася в сторі інстаграма", — йдеться у повідомленні.

Афіша вистави на сайті парк-готелю

Афіша вистави

Водночас повідомлень про те, чи була скасована вистава немає. Лише видалена афіша.

Реакція користувачів мережі

У мережі ця афіша викликала активні обговорення. Коментатори зазначають, що це виглядає як звичне для Росії прославляння війни, а також "підготовка" російських дітей до неї.

Зауважимо, що у РФ вже другий рік поспіль скасовують марш "Безсмертний полк", який проводять 9 травня. Та натомість пропонують у період із 1 до 11 травня розвішувати портрети ветеранів у громадських місцях та на автомобілях. Відомо, що у Псковській, Брянській, Курській, Рязанській та Бєлгородській областях РФ скасували паради до 9 травня, через побоювання, що ці регіони можуть бути атаковані українськими дронами.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський встановив у своєму кабінеті карикатуру на постійного представника Росії в ООН Василя Небензю. На зображенні прибиральниця будівлі ООН запитує колегу: "Чому тут так чисто?", а та відповідає: "Польський міністр вимив підлогу російським послом".