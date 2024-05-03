"Готовь мясо смолоду": соцсети поразил анонс детского спектакля в России к 9 мая (фото)

Афиша с сайта отеля, где планировали провести мероприятие, уже исчезла

В Новосибирской области России к 9 мая планировали показать детский спектакль о Второй мировой войне. Балетное представление с красноречивым названием "В моем детстве была война" планировалось в одном из парк-отелей.

На это обратил внимание российский журналист и блогер Рустем Адагамов, опубликовав фото афиши. С сайта отеля объявление уже убрали, однако на страницах в социальных сетях оно еще остается.

"Я не поверил своим глазам, думал опять чья-то подделка. Но нет, оказалось, что это настоящая афиша детского спектакля в парк-отеле в Новосибирской области. UPDATE: Афишу удалили с сайта отеля, но она осталась в сторис инстаграма", — говорится в сообщении.

Афиша спектакля на сайте парк-отеля

Афиша спектакля

В то же время, сообщений о том, был ли отменен спектакль нет. Только удалена афиша.

Реакция пользователей сети

В сети эта афиша вызвала активное обсуждение. Комментаторы отмечают, что это выглядит как привычное для России прославление войны, а также "подготовка" российских детей к ней.

Отметим, что в РФ уже второй год отменяют марш "Бессмертный полк", который проходит 9 мая. Зато предлагают в период с 1 по 11 мая развешивать портреты ветеранов в общественных местах и на автомобилях. Известно, что в Псковской, Брянской, Курской, Рязанской и Белгородской областях РФ отменили парады к 9 мая из-за опасений, что эти регионы могут быть атакованы украинскими дронами.

Ранее "Телеграф" писал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский установил в своем кабинете карикатуру на постоянного представителя России в ООН Василия Небензю. На изображении уборщица здания ООН спрашивает коллегу: "Почему так чисто?", а та отвечает: "Польский министр вымыл пол российским послом".