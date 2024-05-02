Обстановка обострилась: россияне пытаются прорвать фронт сразу на трех направлениях

Враг пытается захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта

В Восточной операционной зоне, где работает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", сложилась крайне сложная ситуация. Враг пытается прорвать линию фронта на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях враг.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона "Единые новости", пишет Укринформ. По его словам, обстановка на данных направлениях контролируется.

"На этих трех направлениях (Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском) обстановка относительно обострилась, продолжаются тяжелые бои. Однако она контролируется силами обороны. Враг пытается захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта. Он сосредоточил основные усилия по нескольким направлениям, создав определенное преимущество в силах и средствах", — сказал Волошин.

Он добавил, что сейчас происходит динамическое изменение фронта. Захватчики не прекращают попыток штурмовать позиции наших воинов. Для этого они используют разные виды вооружения — артиллерию, БПЛА, а также авиацию. Цель оккупантов – выйти на административные границы Донбасса и Луганской области.

В Купянском и Лиманском направлениях россияне проводят неактивные штурмовые действия по сравнению с соседними направлениями.

"Силам обороны удалось улучшить свое тактическое положение в районе Серебрянского леса", — сказал Волошин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 апреля российские оккупант заявили о полном захвате Новомихайловки на Новопавловском направлении. В ВСУ ответили на эти заявления.