Обстановка загострилася: росіяни намагаються прорвати фронт одразу на трьох напрямках

Ворог намагається захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту

У Східній операційній зоні, де працює оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", склалася вкрай складна ситуація. Ворог намагається прорвати лінію фронту на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках ворог.

Про це заявив речник ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону "Єдині новини", пише Укрінформ. За його словами, ситуація на цих напрямках контролюється.

"На цих трьох напрямках (Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському) ситуація відносно загострилася, тривають важкі бої. Проте вона контролюється силами оборони. Ворог намагається захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту. Він зосередив основні зусилля за кількома напрямками, створивши певну перевагу в силах коштах", — сказав Волошин.

Він додав, що зараз відбувається динамічна зміна фронту. Загарбники не припиняють спроби штурмувати позиції наших воїнів. Для цього вони використовують різні види озброєння – артилерію, БПЛА, а також авіацію. Мета окупантів – вийти на адміністративні кордони Донбасу та Луганської області.

У Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни проводять неактивні штурмові дії порівняно із сусідніми напрямками.

"Силам оборони вдалося покращити своє тактичне становище у районі Серебрянського лісу", — сказав Волошин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 квітня російські окупант заявили про повне захоплення Новомихайлівки на Новопавлівському напрямку. У ЗСУ відповіли на ці заяви.