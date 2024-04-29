"Не надо их жалеть": на росТВ дали безумное объяснение, почему оккупанты "на самом деле" убивали украинских детей в Мариуполе (видео)

Российских оккупантов убивали ножом в печень

На российском телевидении во время одной из программ ведущая заявила, что российских солдат, которые заходили в Мариуполь в начале войны, убивали украинские дети. По ее словам, 10-летние горожане якобы "втыкали ножи ровно в печень под бронежилеты".

Фрагмент этой программы был опубликован украинским журналистом Денисом Казанским. По его словам, эту "басню" создали для оправдания убийства детей российскими оккупантами.

"Когда наши заходили в Мариуполь и взяли его… Все бойцы говорят, что в Мариуполе ходили дети 10 и 11 лет, и они знали, куда нашему солдату надо ударить ножом. Дети убивали русских солдат, втыкая ножи ровно в печень под бронежилеты", — сказала ведущая.

Журналист отметил, женщина в кадре прямо говорит, что "на войне как на войне" и детей в Украине не нужно жалеть. Именно поэтому российские оккупанты совершали "зверские убийства", по словам пропагандистки, они защищались.

Напомним, Минобороны Британии оценивает потери российских войск в войне против Украины в 450 000 убитыми или ранеными. А также 10 тысяч уничтоженной российской бронетехники.

Ранее "Телеграф" писал, что в Китае рассказали, кто "несет ответственность" за войну в Украине.