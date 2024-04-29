"Не треба їх жаліти": на росТБ дали божевільне пояснення, чому окупанти "насправді" вбивали українських дітей у Маріуполі (відео)

Російських окупантів вбивали ножем у печінку

На російському телебаченні під час однієї з програм ведуча заявила, що російських солдатів, які заходили у Маріуполь на початку війни, вбивали українські діти. За її словами, 10-річні містяни нібито "встромляли ножі рівно в печінку під бронежилети".

Фрагмент цієї програми опублікував український журналіст Денис Казанський. За його словами, цю "байку" створили задля виправдання вбивства дітей російськими окупантами.

"Коли наші заходили у Маріуполь і взяли його… Усі бійці кажуть, що у Маріуполі ходили діти 10 та 11 років і вони знали, куди нашому солдату треба ударити ножем. Діти вбивали російських солдатів, встромляючи ножі рівно в печінку під бронежилети", — сказала ведуча.

Журналіст зауважив, жінка у кадрі прямо каже, що "на війні як на війні" і дітей в Україні не потрібно шкодувати. Саме тому російські окупанти чинили "звірські вбивства", за словами пропагандистки, вони захищалися.

Нагадаємо, Міноборони Британії оцінює втрати російських військ у війні проти України у 450 000 вбитими або пораненими. А також 10 000 знищеної російської бронетехніки.

Раніше "Телеграф" писав, що у Китаї розповіли, хто "несе відповідальність" за війну в Україні.