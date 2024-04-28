Як Гітлер у Чехословаччині: у Польщі пояснили, що зробить Путін у разі перемоги над Україною

У Польщі розуміють, чому Росія має програти в Україні

Якщо російську армію не буде зупинено в Україні, то вона напевно вторгнеться до Польщі. При цьому російський диктатор Володимир Путін для цього використає українську промисловість і мобілізує український народ.

Про це розповів глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю BILD. Він зазначив, що події для Європи розвиватимуться так само як після перемоги Адольфа Гітлера над Чехословаччиною.

"У нас є вибір: або ми маємо розгромлену російську армію за межами України, або російську армію на кордоні з Польщею. І тоді Путін зробить те саме, що Гітлер зробив з Чехословаччиною: він візьме промисловість і людей в Україні та мобілізує їх, щоб продовжувати йти вперед", — сказав Сікорський.

Міністр додав, що за останні 500 років історії Росія неодноразово нападала на Польщу, а тому він не бачить причин, через які це не може статися ще раз.

Водночас він вважає, що такий напад став би однозначною поразкою Кремля, оскільки Польща не воюватиме сама, як це зараз робить Україна.

Сікорський зазначив, що зараз дуже важливо підтримувати Україну і висловив сподівання, що постачання ATACMS США вплинуть на рішення канцлера ФРН Олафа Шольца щодо передачі крилатих ракет.

"Росіяни вже відключили 70% потужностей із виробництва електроенергії в Україні. Це фактично воєнний злочин", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що на полі бою в Україні загострилася ситуація. Окупанти намагаються перехопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту.