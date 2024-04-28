Как Гитлер в Чехословакии: в Польше объяснили, что сделает Путин в случае победы над Украиной

В Польше понимают, почему Россия должна проиграть в Украине

Если российская армия не будет остановлена в Украине, то она наверняка вторгнется в Польшу. При этом российский диктатор Владимир Путин для этих целей использует украинскую промышленность и мобилизирует украинский народ.

Об этом рассказал глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью BILD. При этом он отметил, что события для Европы будут развиваться так же, как после победы Адольфа Гитлера над Чехословакией.

"У нас есть выбор: либо мы имеем разгромленную российскую армию за пределами Украины, либо победившую российскую армию на границе с Польшей. И тогда Путин сделает то же самое, что Гитлер сделал с Чехословакией: он возьмет промышленность и людей в Украине и мобилизует их, чтобы продолжать идти вперед", — сказал Сикорский.

Министр добавил, что за последние 500 лет истории Россия неоднократно нападала на Польшу, а потому он не видит причин, по которых это не может произойти еще раз.

Вместе с тем, он считает, что такое нападение стало бы однозначным поражением Кремля, так как Польша не будет воевать в одиночку, как это сейчас делает Украина.

Сикорский отметил, то сейчас очень важно поддерживать Украину и выразил надежду, что поставки ATACMS США повлияют на решение канцлера ФРГ Олафа Шольца по передаче крылатых ракет.

"Россияне уже отключили 70% мощностей по производству электроэнергии в Украине. Это фактически военное преступление", — отметил он.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что на поле боя в Украине обострилась ситуация. Оккупанты пытаются перехватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта.