Уничтожили российский вертолет прямо в Москве: видео новой операции ГУР

Огонь вспыхнул в кабине пилота

Российский многоцельный вертолет Ка-32 был уничтожен на московском международном аэродроме Остафьево, который находится в распоряжении оборонного ведомства России. Произошло это в результате операции Главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом пишет ГУР, добавляя видео операции. Отмечается, что использовался вертолет для авиаподдержки оккупационной армии.

Заметим, что вертолет Ка-32 выполнял задачи обеспечения логистических потребностей и эвакуационных операций.

По данным разведки, российский аэродром также эксплуатируется совместно с предприятием "Газпромавиа", входящим в структуру ОАО "Газпром".

Аэродором на карте

На видео видно, как огонь загорается в кабине пилота и постепенно охватывает все транспортное средство.

Что известно о вертолете

Ка-32 (по кодификации НАТО: Helix-C) — советский и российский средний транспортный вертолет соосной схемы с двумя турбирующими двигателями и неубирающимися шасси. Этот вертолет является гражданским развитием поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС, разработанного ОКБ им. Н. И. Комова.

Характеристики:

экипаж состоит из двух человек, но может вмещать до 13 человек;

минимальная взлетная масса – 7200 кг;

максимальный взлетный вес – 11 000 кг;

максимальная полетная масса с грузом на наружной подвеске – 12 700 кг.

Ранее "Телеграф" писал, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о подробностях уничтожения российского самолета Ту-22М3. По его словам, украинские спецслужбы долго планировали операцию. Буданов сообщил, что российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик был сбит с помощью ЗРК С-200.