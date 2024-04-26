Знищили російський вертоліт просто у Москві: відео нової операції ГУР

Вогонь спалахнув у кабіні пілота

Російський багатоцільний гелікоптер Ка-32 було знищено на московському міжнародному аеродромі Остафьєво, який знаходиться у розпорядження оборонного відомства Росії. Сталось це у результаті операції Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це пише ГУР, додаючи відео операції. Зазначається, що використовували вертоліт для авіапідтримки окупаційної армії.

Зауважимо, що гелікоптер Ка-32 виконував завдання забезпечення логістичних потреб та евакуаційних операцій.

За даними розвідки, російський аеродром також експлуатується спільно з підприємством "Газпромавіа", що входить до структури ВАТ "Газпром".

Аеродором на мапі

На відео видно, як вогонь спалахує у кабіні пілота та поступово охоплює весь транспортний засіб.

Що відомо про гелікоптер

Ка-32 (за кодифікацією НАТО: Helix-C) — радянський і російський середній транспортний вертоліт співвісної схеми з двома турбувальними двигунами і шасі, що не забираються. Цей гелікоптер є цивільним розвитком пошуково-рятувального гвинтокрила Ка-27ПС, розробленого ОКБ ім. Н. І. Камова.

Характеристики:

екіпаж складається з двох осіб, але може вміщати до 13 осіб;

мінімальна злітна маса — 7200 кг;

максимальна злітна вага — 11 000 кг;

максимальна польотна маса із вантажем на зовнішній підвісці — 12 700 кг.

Раніше "Телеграф" писав, глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про подробиці знищення російського літака Ту-22М3. За його словами, українські спецслужби довго планували операцію. Буданов повідомив, що російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник був збитий за допомогою ЗРК С-200.