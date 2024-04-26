Обвинил Украину и США, "успокоил" НАТО: Шойгу выступил с новыми абсурдными заявлениями

Без угроз в сторону Украины не обошлось

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу выступил на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, наговорив немало. Для начала он пригрозил, что виновные в теракте в "Крокусе", по данным россиян, это — Украина, понесут наказание.

Так же не обошлось заявлений о НАТО и обвинения США в войне в Украине. Об этом пишут росСМИ.

По словам Шойгу, Россия никогда не угрожала НАТО, ведь у РФ нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока.

"Хочу подчеркнуть, что не мы, а они к нам пришли, пришли к нашим границам. Это в очередной раз показывает, что верить "западникам" нельзя. Теперь нас упрекают, что если Россию не остановить на Украине, то якобы мы нападем на страны Альянса. Российская Федерация никогда не угрожала НАТО, у нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях", — заявил он.

Российский министр обороны уверен, что США "создали" войну в Украине, а теперь ее затягивают. Более того, по его словам, иностранные советники якобы "непосредственно участвуют в подготовке диверсий, которые Киев проводит на территории РФ". А Вашингтон, как говорит Шойгу, оказывает беспрецедентное давление на своих партнеров.

Потому глава российского оборонного ведомства уверяет, что международная обстановка остается сложной и имеет тенденцию к обострению.

Так же Шойгу пригрозил, что удары по ЗАЭС, в которых РФ обвиняет Украину, чреваты катастрофическими последствиями. Более того, глава Минобороны России заверяет, что Киев применяет западное оружие для ударов по российской гражданской инфраструктуре. А Запад всячески помогает Украине, передавая разведданные в режиме реального времени и организовывая подготовку украинских военнослужащих.

Ранее "Телеграф" писал, что Сергей Шойгу пригрозил тем, что в ближайшее время количество атак по Украине может возрасти. Это связано с тем, что российские оккупанты будут пытаться бить по базам хранения западного оружия.