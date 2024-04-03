Хотят мстить Украине: у Шойгу уверяют, что после "Крокуса" россияне рванули в военкоматы

За последние 10 дней на войну в Украину якобы записалось 16 тысяч граждан

Власти РФ продолжают обвинять Украину в организации теракта в "Крокус Сити Холл". В российском Минобороны заявили о росте количества желающих записаться в армию на контракт.

В ведомстве уточнили, что большинство добровольцев хотят идти воевать в Украину, чтобы отомстить за теракт в подмосковном концертном зале. Такое заявление Минобороны РФ появилось в Telegram.

"Во время собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье", — говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, с начала текущего года на военную службу по контракту в армию страны-агрессора вступило уже более 100 тыс. человек.

За последние 10 дней на войну в Украину якобы записалось 16 тысяч граждан. Ежедневно же в пункты отбора приходят по 1700 человек.

Стоит отметить, что власти России настойчиво говорят об "украинском следе" в теракте в Подмосковье. Свои заявления они делают, несмотря на то, что ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".

По словам президента Владимира Зеленского, Владимир Путин использует теракт, чтобы мобилизовать российское общество против Украины. "Он понимает, что у него мобилизация провалена. Ему нужны постоянные ответные действия, которые могли бы мобилизовать его общество против Украины. По крайней мере мобилизовать дух и моральное состояние, низкое уже у тех солдат, которые находятся у нас на оккупированных территориях", — сказал президент.

В свою очередь аналитики ISW прогнозировали, что после теракта в "Крокус Сити Холл" российские власти усилят риторику о вероятных западных и украинских угрозах. Использовать ее будут, чтобы получить большую внутреннюю поддержку ведения войны против Украины.

Напомним, что теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Группа неизвестных людей открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт людям. В результате нападения погибло по меньшей мере 144 человека. Этот теракт стал самым смертоносным в РФ за последние 20 лет. Ответственность за стрельбу взяла на себя группировка "Исламское государство".

Кремлевский лидер Владимир Путин признал, что нападение совершили "радикальные исламисты". Но обвинил в стрельбе "воюющих с Россией руками киевского режима".

Ранее "Телеграф" сообщил, что пока в Москве пытаются обвинить Украину в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", стало известно, что США более чем за две недели до трагедии предупреждали Россию, что он может произойти именно там. Высокая степень конкретики указывает на уверенность Вашингтона, что теракт готовило Исламское государство.