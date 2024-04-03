Хочуть помститися Україні: у Шойгу запевняють, що після "Крокуса" росіяни рвонули у військкомати

За останні 10 днів на війну до України нібито записалося 16 тисяч громадян

Влада РФ продовжує звинувачувати Україну в організації теракту в "Крокус Сіті Холл". У російському Міноборони заявили про зростання кількості охочих записатися до армії на контракт.

У відомстві уточнили, що більшість добровольців хочуть йти воювати в Україну, щоби помститися за теракт у підмосковній концертній залі. Така заява Міноборони РФ з’явилася у Telegram.

"Під час співбесід, проведених за останній тиждень у пунктах відбору в містах Росії, більшість кандидатів як основний мотив укласти контракт вказували на бажання помститися за загиблих у трагедії, що сталася 22 березня 2024 року в Підмосков’ї", — йдеться в повідомленні.

За даними російського оборонного відомства, з початку поточного року на військову службу за контрактом до армії країни-агресора вступило вже понад 100 тис осіб.

За останні 10 днів на війну до України нібито записалося 16 тисяч громадян. Щодня до пунктів відбору приходять по 1700 осіб.

Варто зазначити, що влада Росії наполегливо говорить про "український слід" у теракті в Підмосков’ї. Свої заяви вони роблять, незважаючи на те, що відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

За словами президента Володимира Зеленського, Володимир Путін використовує теракт, щоб мобілізувати російське суспільство проти України. "Він розуміє, що у нього мобілізація провалена. Йому потрібні постійні дії у відповідь, які могли б мобілізувати його суспільство проти України. Принаймні мобілізувати дух і моральний стан, низький вже у тих солдатів, які перебувають у нас на окупованих територіях", — сказав президент.

У свою чергу аналітики ISW прогнозували, що після теракту в "Крокус Сіті Холл" російська влада посилить риторику про ймовірні західні та українські загрози. Використовуватимуть її, щоб отримати велику внутрішню підтримку ведення війни проти України.

Нагадаємо, що теракт у концертному залі "Крокус Сіті Холл" у підмосковному Красногорську стався 22 березня. Група невідомих людей відкрила вогонь з автоматичної зброї за людьми, які прийшли на концерт. Внаслідок нападу загинуло щонайменше 144 особи. Цей теракт став найбільш смертоносним у Росії за останні 20 років. Відповідальність за стрілянину взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

Кремлівський лідер Володимир Путін визнав, що напад здійснили "радикальні ісламісти". Але звинуватив у стрільбі "воюючих із Росією руками київського режиму".

Раніше "Телеграф" повідомив, що поки що в Москві намагаються звинуватити Україну в теракті в підмосковному "Крокус Сіті Холлі", стало відомо, що США більш ніж за два тижні до трагедії попереджали Росію, що він може статися саме там. Високий рівень конкретики вказує на впевненість Вашингтона, що теракт готувала Ісламська держава.