Звинуватив Україну та США, "заспокоїв" НАТО: Шойгу виступив із новими абсурдними заявами

Без погроз у бік України не обійшлося

Глава російського Міністерства оборони Сергій Шойгу виступив на нараді міністрів оборони країн-учасниць Шанхайської організації співробітництва, наговоривши чимало. Для початку він пригрозив, що винні в теракті в "Крокусі", за даними росіян, це — Україна, понесуть покарання.

Також не обійшлося заяв про НАТО та звинувачення США у війні в Україні. Про це пишуть РосЗМІ.

За словами Шойгу, Росія ніколи не загрожувала НАТО, адже РФ не має ні геополітичних, ні військових інтересів нападати на держави блоку.

"Хочу наголосити, що не ми, а вони до нас прийшли, прийшли до наших кордонів. Це вкотре показує, що вірити "західникам" не можна. Тепер нам дорікають, що якщо Росію не зупинити в Україні, то нібито ми нападемо на країни Альянсу. Російська Федерація ніколи не загрожувала НАТО, ми не маємо ні геополітичних, ні військових інтересів нападати на держави блоку. Ми просто захищаємо своїх людей на наших історичних територіях", — сказав він.

Російський міністр оборони впевнений, що США "створили" війну в Україні, а тепер її затягують. Щобільше, за його словами, іноземні радники нібито "безпосередньо беруть участь у підготовці диверсій, які Київ проводить на території РФ". А Вашингтон, як каже Шойгу, чинить безпрецедентний тиск на своїх партнерів.

Тому глава російського оборонного відомства запевняє, що міжнародна ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення.

Також Шойгу пригрозив, що удари по ЗАЕС, в яких РФ звинувачує Україну, загрожують катастрофічними наслідками. На додаток, глава Міноборони Росії запевняє, що Київ застосовує західну зброю для ударів по російській цивільній інфраструктурі. А Захід всіляко допомагає Україні, передаючи розвіддані в режимі реального часу та організовуючи підготовку українських військовослужбовців.

Раніше "Телеграф" писав, що Сергій Шойгу пригрозив тим, що найближчим часом кількість атак по Україні може зрости. Це пов’язано з тим, що російські окупанти намагатимуться бити за базами зберігання західної зброї.