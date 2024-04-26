"За тиждень - Великдень": как бьет россиян украинская "Верба" (видео)

Дальность стрельбы у "Вербы" — 40 км.

Украинские военные успешно используют западное вооружение для уничтожения оккупантов. Однако и отечественные разработки не менее эффективны. Среди них — РСЗО "Верба", которая является глубокой модернизацией известного БМ "Град".

"Вербу" впервые представили в 2015 году, а уже через четыре года взяли на вооружение. В отличие от советского предшественника, у нее лучшая система навигации, связи, выравнивания и стабилизации платформы. Заряжающая машина позволила сократить процесс до 10 минут.

И это для полного комплекта из 40 ракет. Для сравнения в "Граду" процесс зарядки занимает до 2 часов.

Известно, что РСЗО на момент вторжения произвели до 50 единиц. "Верба" тяжелее "Града" на 5 тонн, имеет почти вдвое больший запас хода 1300 км против 700 и на 10 км/ч быстрее. Почти вдвое больше у "Вербы" и дальности стрельбы.

Характеристики РСЗО "Верба":

экипаж — 5 человек

шасси КрАЗ

дальность стрельбы — до 40 км

калибр снарядов — 122 мм

время подготовки к запуску – примерно 10 минут

максимальная скорость — до 85 км/ч

масса – 20 400 кг.

Характеристики РСЗО "Верба"

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