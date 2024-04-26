"За тиждень - Великдень": как бьет россиян украинская "Верба" (видео)
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Дальность стрельбы у "Вербы" — 40 км.
Украинские военные успешно используют западное вооружение для уничтожения оккупантов. Однако и отечественные разработки не менее эффективны. Среди них — РСЗО "Верба", которая является глубокой модернизацией известного БМ "Град".
"Вербу" впервые представили в 2015 году, а уже через четыре года взяли на вооружение. В отличие от советского предшественника, у нее лучшая система навигации, связи, выравнивания и стабилизации платформы. Заряжающая машина позволила сократить процесс до 10 минут.
И это для полного комплекта из 40 ракет. Для сравнения в "Граду" процесс зарядки занимает до 2 часов.
Известно, что РСЗО на момент вторжения произвели до 50 единиц. "Верба" тяжелее "Града" на 5 тонн, имеет почти вдвое больший запас хода 1300 км против 700 и на 10 км/ч быстрее. Почти вдвое больше у "Вербы" и дальности стрельбы.
Характеристики РСЗО "Верба":
- экипаж — 5 человек
- шасси КрАЗ
- дальность стрельбы — до 40 км
- калибр снарядов — 122 мм
- время подготовки к запуску – примерно 10 минут
- максимальная скорость — до 85 км/ч
- масса – 20 400 кг.
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