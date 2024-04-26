За тиждень — Великдень: як б'є росіян українська "Верба" (відео)

Дальність стрільби у "Верби" — 40 км

Українські військові успішно використовують західне озброєння для знищення окупантів. Однак і вітчизняні розробки є не менш ефективними. Серед них — РСЗВ "Верба", яка є глибокою модернізацією відомого БМ "Град".

"Вербу" вперше представили у 2015 році, а вже за чотири роки взяли на озброєння. На відміну від радянського попередника в неї краща система навігації, зв'язку, вирівнювання та стабілізації платформи. Заряджальна машина дозволила скоротити процес до 10 хвилин.

І це для повного комплекту з 40 ракет. Для порівняння у "Граду" процес заряджання займає до 2 годин.

Відомо, що РСЗВ на момент вторгнення виробили до 50 одиниць. "Верба" важча за "Град" на 5 тонн, має майже вдвічі більший запас ходу 1300 км проти 700 та на 10 км/год швидша. Майже вдвічі більша у "Верби" і дальність стрільби.

Характеристики РСЗВ "Верба":

екіпаж — 5 осіб

шасі КрАЗ

дальність стрільби — до 40 км

калібр снарядів — 122 мм

час підготовки до запуску — приблизно 10 хвилин

максимальна швидкість — до 85 км/год

маса — 20 400 кг.

Характеристики РСЗВ "Верба"

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