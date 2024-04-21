"Отдал жизнь за наше спокойствие": на Киевщине прощаются с украинским воином

Мужчина воевал с 2022 года

В Макарове Киевской области прощаются с украинским военным, старшим солдатом, старшим водителем управления 2-го батальона оперативного назначения в/ч 3028 Майдановым Владимиром Анатольевичем. Защитнику было всего 35 лет.

Об этом сообщил в Telegram-канале Макаровский сельский глава Токар Вадим. По его словам, трагедия случилась 18 апреля в населенном пункте Орехов в Запорожской области.

"Родился 19 июля 1988 г. в с. Карашин на Макаровщине. В 2022 г. встал в защиту Украины. Честно и смело выполнял все боевые задания. Отдал жизнь за наше спокойствие, оставив в глубоком горе жену и детей. Вечная память и поклон нашему защитнику. Выражаю искренние соболезнования родным Воина", — говорится в сообщении.

Токар также сказал, что прощание с воином проходит 21 апреля:

в 11:50 траурный кортеж проследует по ул. Б. Хмельницкого (Макаров);

в 12.00 – чин прощания на площади возле памятника Т. Шевченко (Макаров);

в 12.20 – траурный кортеж проследует Макаровым (ул. Димитрия Ростовского, Ярослава Мудруга), Фасовочкой, Калиновкой, Юровом, Копиевкой, Красной Слободой;

в 13.30 – чин прощания в Свято-Троицкой церкви (Карашин).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб чтец, певчий архиерейского хора Спасо-Преображенского кафедрального собора Виктор Цыба.