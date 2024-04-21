"Віддав життя за наш спокій": на Київщині прощаються з українським воїном

Чоловік воював із 2022 року

У Макарові Київської області прощаються з українським військовим, старшим солдатом, старшим водієм управління 2-го батальйону оперативного призначення в/ч 3028 року Майдановим Володимиром Анатолійовичем. Захиснику було лише 35 років.

Про це повідомив у Telegram-каналі Макарівський сільський голова Токар Вадим. За його словами, трагедія сталася 18 квітня у населеному пункті Оріхів у Запорізькій області.

"Народився 19 липня 1988 р. у с. Карашин на Макарівщині. У 2022 р. став на захист України. Чесно і сміливо виконував усі бойові завдання. Віддав життя за наш спокій, залишивши в глибокому горі дружину та дітей. Вічна пам’ять та уклін нашому захиснику. Висловлюю щирі співчуття рідним Воїна", — йдеться у повідомленні.

Токар також сказав, що прощання з воїном відбувається 21 квітня:

об 11:50 траурний кортеж пройде вул. Б. Хмельницького (Макарів);

о 12.00 – чин прощання на майдані біля пам’ятника Т. Шевченку (Макаров);

о 12.20 – траурний кортеж пройде Макаровим (вул. Димитрія Ростовського, Ярослава Мудруга), Фасовочкою, Калинівкою, Юровом, Копіївкою, Червоною Слобідою;

о 13.30 – чин прощання у Свято-Троїцькій церкві (Карашин).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув читець, співочий архієрейського хору Спасо-Преображенського кафедрального собору Віктор Циба.