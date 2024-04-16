"Пока не видишь оторванные руки, все будто в кино": что говорил о войне погибший активист и боец Павел Петриченко

В начале полномасштабного российского вторжения Павел присоединился к рядам ВСУ, выбрав для себя направление аэроразведки

Украинскому военному Павлу Петриченко, который погиб на фронте, сегодня, 16 апреля, могло исполниться 32 года. За свою жизнь мужчина сделал немалое количество добрых дел и до последнего вздоха боролся за свободу своей страны. Украинцы запомнили его как волонтера, настоящего патриота своей страны и храброго воина, который мужественно сражался с российскими оккупантами.

Помимо защитника своей страны Павел Петриченко был также медийной личностью. Он часто давал интервью, в которых поднимал важные темы. "Телеграф" предлагает вспомнить, какими своими фразами был известен воин.

Важно отметить, что именно Петриченко был одним из инициаторов движения "Кто заказал Катю Гандзюк?", а также был первым, кто открыто поднял тему лудомании среди военнослужащих. Он создал петицию на сайте Президента об ограничении онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения. Его предложение очень быстро набрало нужное количество голосов.

Известные фразы Павла Петриченко

"Если мы будем жать, не сдаваться, они могут посыпаться. Завтра или год спустя. Пока у нас есть силы — сдаваться нельзя. Дух играет роль".

"Пока ты не видишь первые оторванные руки, тебе кажется, что это кино".

"Мне кажется, Петру Алексеевичу (Порошенко, — Ред.) нужно заниматься детьми, каким-то, может, благотворительным фондом, может, возить по Украине какие-то выставки вышиванок. Вести для Украины какое-то полезное дело. Он много взял у Украины и ему нужно много отдать. Это время он должен был потратить не на какую-то борьбу, не на политические рейтинги. Он должен был построить какие-нибудь реабилитационные центры, школы. Я думаю это в его финансовых возможностях"

"Не нужно как в одну дорогу провожать на войну или слишком часто писать, думая, что человек там all day all night"

"Мы просим технику и боеприпасы заграницей, но сами не проводим правильные жесткие мобилизационные мероприятия. Закон про мобилизацию должен был быть принят еще в 2022 году".

"Основной проблемой Владимира Зеленского было то, что он решил просто в этой системе, которая была создана за 30 лет, управленческой, бюрократической, поставить людей, которые умеют ею руководить".

"Я помню время, когда я ездил по Крещатику на квадроцикле с автоматом, и мне бы этого больше не хотелось";

"В 2014 году я упустил войну. Поэтому у меня было моральное убеждение, что пришло время защищать страну";

"Не хочу называть себя военнослужащим. Военнослужащий – это профессия. Пока я человек, который воюет тем способом, который смог овладеть за короткое время";

"Я надеюсь, что после того, как мы разберемся с внешним врагом, у нас будет время заняться людьми, тоже частично виновными в этой войне";

"Врага нужно уничтожать. Не может быть человеческих отношений с ним".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб известный украинский актер Андрей Доманский. Он проработал в театре 25 лет и добровольно ушел защищать свою Родину он оккупантов.