Укр

"Они это не решают": словаки вопреки воле правительства Фицо собрали миллион евро на снаряды для Украины

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Более миллиона евро на снаряды собрали за три дня Новость обновлена 18 апреля 2024, 03:30
Более миллиона евро на снаряды собрали за три дня. Фото Открытые источники

Словацкое правительство отказалось присоединяться к инициативе Чехии – зато не отказались обычные граждане

После того, как пророссийское правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо отказалось участвовать в чешской снарядной инициативе для Украины, это вызвало негодование обычных словаков. Поэтому группа словацких активистов запустила инициативу по сбору миллиона евро на снаряды для Украины, чтобы таким образом присоединиться к Чехии и другим союзникам.

Инициатива получила название MuniciaPreUkrajinu, для нее была создана специальная кампания. Активисты, давшие старт инициативе, написали в обращении, что хотят показать – позиция пророссийского правительства Фицо не совпадает с позицией словацкого народа.

"Правительство Чехии недавно начало глобальную инициативу по закупке необходимых боеприпасов для Украины. К этой инициативе уже присоединились более двадцати стран. Словакии, к сожалению, среди них нет. Словацкое правительство и премьер-министр Фицо отказались присоединиться к инициативе. Было бы досадно, если бы так и осталось. Мы отказываемся принять отказ в помощи разрушенному войной соседу. Покажем, что они это не решают. Мы убеждены, что позиция правительства не отражает позиции большинства граждан. Мы уверены, что мы, народ Словакии, хотим помочь и можем помочь", – сказано в сообщении.

За три дня с момента запуска сбора на снаряды для Украины к нему присоединилось 16,6 тысячи человек. Сейчас они собрали 1,124 млн евро из нужного миллиона. И судя по всему, это еще не конец, и сумма будет расти.

"Докажем, что Словакия не трус и стоит на правильной стороне истории. Мы поможем Украине, несмотря на наше пророссийское правительство", – отметили активисты.

Как сообщалось, Эстония стала второй страной после Чехии, которая использовала свои связи, чтобы найти снаряды для Украины. Таким образом, речь идет еще о миллионе снарядов и ракет в РСЗО в дополнение к тем, которые планируется выкупить по инициативе Праги.

Чехия тем временем постепенно выполняет свои обещания о передаче большого количества снарядов Украине. Сейчас она уже смогла законтрактовать 180 тысяч боеприпасов для артиллерии и сейчас работает над контрактованием еще 300 тысяч.

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#Украина #Чехия #Словакия #Снаряды