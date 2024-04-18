"Вони це не вирішують": словаки всупереч волі уряду Фіцо зібрали мільйон євро на снаряди для України

Словацький уряд відмовився приєднуватися до ініціативи Чехії – зате не відмовилися звичайні громадяни

Після того, як проросійський уряд Словаччини на чолі з прем'єр-міністром Робертом Фіцо відмовився брати участь у чеській снарядній ініціативі для України, це викликало обурення звичайних словаків. Тому група словацьких активістів запустила ініціативу зі збору мільйона євро на снаряди для України, щоб таким чином доєднатися до Чехії та інших союзників.

Ініціатива отримала назву MuniciaPreUkrajinu, для неї створили спеціальну кампанію. Активісти, які дали старт ініціативі, написали у зверненні, що хочуть показати – позиція проросійського уряду Фіцо не співпадає з позицією словацького народу.

"Уряд Чехії нещодавно започаткував глобальну ініціативу із закупівлі необхідних боєприпасів для України. До цієї ініціативи вже приєдналися понад двадцять країн. Словаччини, на жаль, серед них немає. Словацький уряд і прем'єр-міністр Фіцо відмовилися приєднатися до ініціативи. Було б прикро, якби так і залишилося. Ми відмовляємося прийняти відмову в допомозі зруйнованому війною сусідові. Покажімо, що вони це не вирішують. Ми переконані, що позиція уряду не відображає позицію більшості громадян. Ми впевнені, що ми, народ Словаччини, хочемо допомогти та можемо допомогти", – сказано у повідомленні.

За три дні з моменту запуску збору на снаряди для України до нього доєдналося 16,6 тисячі людей. Разом вони зібрали 1,124 млн євро з потрібного мільйона. І судячи з усього, це ще не кінець і сума буде зростати.

"Доведімо, що Словаччина не боягуз і стоїть на правильному боці історії. Ми допоможемо Україні, попри наш проросійський уряд", – відзначили активісти.

Як повідомлялося раніше, Естонія стала другою країною після Чехії, яка використала свої зв’язки, щоб знайти снаряди для України. Таким чином, йдеться про ще мільйон снарядів і ракет до РСЗВ на додаток до тих, які планується викупити за ініціативою Праги.

Чехія тим часом поступово виконує свої обіцянки про передачу великої кількості снарядів Україні. Нині вона вже спромоглася законтрактувати 180 тисяч боєприпасів для артилерії й зараз працює над контрактуванням ще 300 тисяч.