Не просто рембаза: в ВСУ рассказали, куда прилетело в оккупированном Луганске

Украинские пилоты отлично выполнили работу и вернулись на базу

Во время мощных взрывов в Луганске 13 апреля была повреждена не только ремонтная база. Украинским воинам удалось поразить важный объект противника.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины. Отмечается, что на временно оккупированной территории был поражен пункт управления группировки "Центр" войск России.

Также командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николай Олещук в своем в Telegram-канале поблагодарил летчиков за результативный удар по объекту врага.

"Выдержав паузу, благодарю летчиков авиации Воздушных Сил за успешный, а главное – результативный удар по враждебному объекту в Луганской области 13 апреля 2024 года. Украинские пилоты отлично выполнили работу и вернулись на базу. Таких ударов по тылам противника будет больше, когда Украина получит больше ракет от наших западных партнеров", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 13 апреля около 11 часов утра в Луганске прогремели взрывы. Россияне вскоре заявили, что удар мог быть якобы нанесен Storm Shadow или HIMARS. По их словам, всего было четыре прилета. Также было опубликовано видео с места прилета.