Не просто рембаза: у ЗСУ розповіли, куди прилетіло в окупованому Луганську

Українські пілоти чудово виконали роботу та повернулися на базу

Під час потужних вибухів у Луганську 13 квітня було пошкоджено не лише ремонтну базу. Українським воїнам вдалося вразити важливий об’єкт супротивника.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій Збройних Сил України. Зазначається, що на тимчасово окупованій території було вражено пункт управління угрупування "Центр" військ Росії.

Також командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Микола Олещук у своєму Telegram-каналі подякував льотчикам за результативний удар по об’єкту ворога.

"Витримавши паузу, дякую льотчикам авіації Повітряних Сил за успішний, а головне – результативний удар по ворожому об’єкту в Луганській області 13 квітня 2024 року. Українські пілоти чудово виконали роботу і повернулися на базу. Таких ударів по тилах противника буде більше, коли Україна отримає більше ракет від наших західних партнерів", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 13 квітня близько 11 години ранку у Луганську пролунали вибухи. Росіяни невдовзі заявили, що удару міг бути нібито завдано Storm Shadow або HIMARS. За їхніми словами, всього було чотири прильоти. Також було опубліковано відео з місця прильоту.