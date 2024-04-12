Неожиданная помощь: Дуда сказал, как Польша может помочь Украине защитить небо

Польша имеет некоторое количество советских ракет для ПВО, Украина может их получить

Польша может предоставить Украине помощь в защите неба. Речь идет о передаче Украине ракет для систем противовоздушной обороны советского образца, оставшихся на польских складах со времен пребывания страны в составе социалистического лагеря.

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой 11 апреля. По его словам, этот вопрос он уже обсудил с президентом Украины.

"У Польши есть они в своих запасах. И мы обсуждали возможность их передачи Украине, чтобы обеспечить ПВО для Украины. Я буду говорить с моим министром обороны, когда вернусь в Варшаву", – сказал Дуда.

Сам Зеленский еще во время встречи с Дудой подчеркнул, что в Украине нужно больше ПВО. Ракеты, которые передаст Польша, на время могут помочь, но этого будет мало для эффективной обороны от террористов.

"Украина все больше страдает от российского ракетного террора. Каждый день уничтожается инфраструктура и гибнут люди. Поэтому мы критически нуждаемся в усиленной поддержке от партнеров, прежде всего ПВО", – отметил он.

Напомним, что аналитик BILD Юлиан Репке заявил, что Украина якобы исчерпала все запасы ракет для ЗРК Patriot и IRIS-T. А запасы большинства других средств противовоздушной обороны тоже якобы уничтожены. Журналист возмутился тем, что союзники не дают нужную помощь Украине, хотя только на складах США сотни систем и тысячи ракет.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в ЕС насчитали около 100 батарей Patriot на складах. Но для Украины хороших новостей об усилении ПВО нет.