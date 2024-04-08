Несколько "мопедов" попали в объект критической инфраструктуры города

Ночь с 7 на 8 апреля для жителей города Звягель Житомирской области стала одной из самых ужасных за эти несколько лет полномасштабной войны.

Около двух часов ночи, практически сразу после прозвучавшего в области сигнала тревоги, началась массовая атака одного из объектов критической инфраструктуры города. Для этого враг задействовал более двух десятков дронов, которые ринулись сразу по всем направлениям. Часть их резко развернулась из Ровенской области, часть — из Хмельнитчины и Винницкой области. Атаковали город также с востока и севера.

И хотя ребята из ПВО сбили большую часть летучего хлама, однако несколько "мопедов" попали в объект критической инфраструктуры города, после чего Звягель сотрясли громкие взрывы. Их было хорошо слышно во всех микрорайонах, а из ближайших к эпицентру пожара кварталов начали массово эвакуироваться горожане. Вспышки пламени и густой черный дым сразу плотно затянули ночное небо.

На место попадания выехали спасатели, которые до сих пор тушат масштабный пожар. К счастью, обошлось без человеческих жертв, также не пострадала и жилищная инфраструктура. Город понемногу приходит в себя, хотя до сих пор над Звягелем — огромный черный столб дыма.

Фото "Телеграф"

Фото "Телеграф"

Фото "Телеграф"

На дистанционное обучение переведены школы, высшие профессиональные училища и учреждения профессионального образования. В детских садах в понедельник работают только дежурные группы для тех родителей, которым не с кем оставить детей.

Такое решение приняла комиссия городского совета, в экстренном порядке собравшаяся с самого утра, ведь прогнозировалась угроза сильного загрязнения воздуха в результате масштабного и продолжительного пожара. Однако ветер с самого утра повернул дым в сторону от города, поэтому на 13:30 прямой угрозы загрязнения воздуха отходами горения нет. Об этом заявил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, который отметил, что меры в Звягельской общине были превентивны. Утром городские власти рекомендовали жителям оставаться дома и избегать пребывания на улицах.

Фото "Телеграф"

Фото "Телеграф"

Фото "Телеграф"

Фото "Телеграф"

С самого утра в Звягеле работают все магазины, базары, общепиты. На улицах города, как обычно, людно. Звягель медленно приходит в себя от пережитого этой ночью ужаса.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в МАГАТЭ заявили об обстреле на Запорожской АЭС и повреждении энергоблока. Украина не причастна к атаке на ЗАЭС – это очередной имитационный удар по ядерному объекту со стороны российских террористов.