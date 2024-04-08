Звягель оговтується від нічного жаху: після масованої атаки "шахедів" в місті закрили всі школи, садочки (репортаж)

Декілька "мопедів" влучили в об'єкт критичної інфраструктури міста

Ніч з 7 на 8 квітня для жителів міста Звягель, що на Житомирщині, стала однією з найжахливіших за ці декілька років повномасштабної війни.

Близько другої години ночі, практично одразу після сигналу тривоги, який пролунав в області, почалася масова атака одного з об’єктів критичної інфраструктури міста. Для цього ворог задіяв більш як два десятки дронів, які ринулися одразу з усіх напрямків. Частина їх різко розвернулася з Рівненщини, частина — з Хмельниччини та Вінниччини. Атакували місто також зі сходу та півночі.

І хоч хлопці з ППО збили більшу частину летючого мотлоху, проте декілька "мопедів" влучили в об'єкт критичної інфраструктури міста, після чого Звягель сколихнули гучні вибухи. Їх було добре чути у всіх мікрорайонах, а з найближчих до епіцентру пожежі кварталів почали масово евакуюватися містяни. Спалахи полум’я та густий чорний дим одразу щільно затягнули нічне небо.

На місце влучання виїхали рятувальники, які й досі гасять масштабну пожежу. На щастя, минулося без людських жертв, також не постраждала і житлова інфраструктура.Місто потроху оговтується, хоча ще досі над Звягелем — величезний чорний стовп диму.

Фото "Телеграф"

Фото "Телеграф"

Фото "Телеграф"

На дистанційне навчання переведені школи, вищі професійні училища та заклади фахової передвищої освіти. В дитячих садочках в понеділок працюють лише чергові групи для тих батьків, котрим ні з ким залишити діток.

Таке рішення прийняла комісія міської ради, яка в екстренному порядку зібралася з самого ранку, адже прогнозувалася загроза сильного забруднення повітря в результаті масштабної й тривалої пожежі. Проте вітер з самого ранку повернув дим у бік від міста, тож станом на 13:30 прямої загрози забруднення повітря відходами горіння немає. Про це заявив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, який зауважив, що заходи у Звягельській громаді були превентивні. Зранку міська влада рекомендувала жителям залишатись вдома та уникати перебування на вулицях.

Фото "Телеграф"

Фото "Телеграф"

Фото "Телеграф"

Фото "Телеграф"

З самого ранку у Звягелі працюють всі магазини, базари, заклади громадського харчування. На вулицях міста — як зазвичай людно. Звягель помалу оговтується від пережитого цієї ночі жаху.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в МАГАТЕ заявили про обстріл на Запорізькій АЕС та пошкодження енергоблока. Україна не причетна до атаки на ЗАЕС – це черговий імітаційний удар по ядерному об'єкту з боку російських терористів.