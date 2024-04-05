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Ушел на фронт в 18 лет: история бойца Нацгвардии, семь лет прожившего в оккупации (видео)

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Автор
Денис "Моби Дик"
Денис "Моби Дик". Фото Суспільне Харків

Боец рассказал, чего ждет больше всего

Свою историю рассказал журналистам 20-летний боец 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Денис с позывным "Моби Дик". Он родился в Алчевске Луганской области, а когда ему было 11 лет, город оккупировала Россия.

Семь лет парень прожил под оккупацией, а в 18 лет переехал в Харьков вместе с девушкой на учебу, воспользовавшись программой "Донбасс — это Украина", пишет Общественное. Здесь Денис поступил на химический факультет университета им. Каразина.

Его отец остался жить в оккупированном Мариуполе, а мать переехала в Россию. В настоящее время военный не общается с родителями.

"В Алчевске украинский язык не преподавали в моей школе с 2014 года, но как-то благодаря Губке Бобу и другим мультикам, которые в детстве смотрел, я очень хорошо его запомнил. Никогда не забывал украинский язык, не разговаривал на нем совсем, но не забывал", — рассказывает военнослужащий.

24 февраля 2022 года Денис пошел в военкомат, чтобы присоединиться к войску. "Сказал, что такое дело, давайте оружие, они сказали, что молодой, давай иди домой, но я настоял, и уже 24 февраля меня отправили в часть, там выдали оружие, все необходимое. 25 февраля мы с ребятами поехали защищать город Харьков", – подчеркивает Денис.

Он участвовал в боях за освобождение Балаклеи, Изюма, был в Подлимане. После боев во время контрнаступательной операции в Харьковской области, в ноябре он с собратьями воевал в Серебрянском лесу.

"В то время мы очень близко были к Кременной. Мы должны были штурмовать позицию врага. Когда мы вылезали из окопа, к сожалению, прилетел 152-й снаряд в дерево, под которым мы скапливались. И таким образом я получил ранение. Это обычная контузия, единственное осложнение — это частичная потеря зрения правого глаза", — говорит Денис.

Почти год он служит в медицинском штабе своей бригады, занимается документооборотом. На военно-врачебной комиссии ему хотели дать статус "ограниченно пригодный".

"Я очень этого не хотел, боялся, что когда меня подлечат, меня не вернут к моим ребятам обратно в батальон. Поэтому я отказался и попросил, чтобы написали диагноз, но не писали, что я ограниченно годный", — говорит боец.

Денис планирует свадьбу, но хотел бы ее отпраздновать с родными своей невесты и бабушками. Больше всего боец ожидает освобождения родного города.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в боях с российскими оккупантами погиб воин 128-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Роман Бойко с позывным "Лютый". Он был жителем Сум.

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#Харьков #Война #Нацгвардия