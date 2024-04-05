Пішов на фронт у 18 років: історія бійця Нацгвардії, який сім років прожив в окупації (відео)

Боєць розповів, чого чекає найбільше

Свою історію розповів журналістам 20-річний боєць 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії Денис з позивним "Мобі Дік". Він народився в Алчевську Луганської області, а коли йому було 11 років, місто окупувала Росія.

Сім років хлопець прожив під окупацією, а у 18 років переїхав до Харкова разом з дівчиною на навчання, скориставшись програмою "Донбас — це Україна", пише Суспільне. Тут Денис вступив на хімічний факультет до університету ім. Каразіна.

Його батько лишився жити в окупованому Маріуполі, а мати — переїхала до Росії. Нині військовий не спілкується з батьками.

"В Алчевську українську мову не викладали у моїй школі з 2014 року, але якось завдяки Губці Бобу та іншим мультикам, які у дитинстві дивився, я дуже добре її запам'ятав. Ніколи не забував українську мову, не розмовляв на ній зовсім, але не забував", — розказує військовослужбовець.

24 лютого 2022 року Денис пішов до військкомату, щоб доєднатися до війська. "Сказав, що така справа, давайте зброю, вони сказали, що молодий, давай йди додому, але я наполіг, і вже 24 лютого мене відправили до частини, там видали зброю, все необхідне. 25 лютого ми з хлопцями поїхали обороняти місто Харків", — підкреслює Денис.

Він брав участь у боях за звільнення Балаклії, Ізюма, був в Підлимані. Після боїв під час контрнаступальної операції на Харківщині, у листопаді він з побратимами воював у Серебрянському лісі.

"На той час ми дуже близько були до Кремінної. Ми мали штурмувати позицію ворога. Коли ми вилазили з окопу, на жаль, прилетів 152-й снаряд у дерево, під яким ми скупчувалися. І таким чином я отримав поранення. Це звичайна контузія, єдине ускладнення — це часткова втрата зору правого ока", — говорить Денис.

Майже рік він служить у медичному штабі своєї бригади, займається документообігом. На військово-лікарській комісії йому хотіли дати статус "обмежено придатний".

"Я дуже цього не хотів, боявся, що коли мене підлікують, то мене не повернуть до моїх хлопців назад у батальйон. Тому я відмовився і попросив, щоб написали діагноз, але не писали, що я обмежено придатний", — каже боєць.

Денис планує весілля, але хотів би його відсвяткувати з рідними своєї нареченої та своїми бабусями. Найбільше боєць чекає звільнення рідного міста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в боях з російськими окупантами загинув воїн 128-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Роман Бойко з позивним "Лютий". Він був мешканцем Сум.