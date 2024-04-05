Рус

Пішов на фронт у 18 років: історія бійця Нацгвардії, який сім років прожив в окупації (відео)

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Денис "Мобі Дік"
Денис "Мобі Дік". Фото Суспільне Харків

Боєць розповів, чого чекає найбільше

Свою історію розповів журналістам 20-річний боєць 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії Денис з позивним "Мобі Дік". Він народився в Алчевську Луганської області, а коли йому було 11 років, місто окупувала Росія.

Сім років хлопець прожив під окупацією, а у 18 років переїхав до Харкова разом з дівчиною на навчання, скориставшись програмою "Донбас — це Україна", пише Суспільне. Тут Денис вступив на хімічний факультет до університету ім. Каразіна.

Його батько лишився жити в окупованому Маріуполі, а мати — переїхала до Росії. Нині військовий не спілкується з батьками.

"В Алчевську українську мову не викладали у моїй школі з 2014 року, але якось завдяки Губці Бобу та іншим мультикам, які у дитинстві дивився, я дуже добре її запам'ятав. Ніколи не забував українську мову, не розмовляв на ній зовсім, але не забував", — розказує військовослужбовець.

24 лютого 2022 року Денис пішов до військкомату, щоб доєднатися до війська. "Сказав, що така справа, давайте зброю, вони сказали, що молодий, давай йди додому, але я наполіг, і вже 24 лютого мене відправили до частини, там видали зброю, все необхідне. 25 лютого ми з хлопцями поїхали обороняти місто Харків", — підкреслює Денис.

Він брав участь у боях за звільнення Балаклії, Ізюма, був в Підлимані. Після боїв під час контрнаступальної операції на Харківщині, у листопаді він з побратимами воював у Серебрянському лісі.

"На той час ми дуже близько були до Кремінної. Ми мали штурмувати позицію ворога. Коли ми вилазили з окопу, на жаль, прилетів 152-й снаряд у дерево, під яким ми скупчувалися. І таким чином я отримав поранення. Це звичайна контузія, єдине ускладнення — це часткова втрата зору правого ока", — говорить Денис.

Майже рік він служить у медичному штабі своєї бригади, займається документообігом. На військово-лікарській комісії йому хотіли дати статус "обмежено придатний".

"Я дуже цього не хотів, боявся, що коли мене підлікують, то мене не повернуть до моїх хлопців назад у батальйон. Тому я відмовився і попросив, щоб написали діагноз, але не писали, що я обмежено придатний", — каже боєць.

Денис планує весілля, але хотів би його відсвяткувати з рідними своєї нареченої та своїми бабусями. Найбільше боєць чекає звільнення рідного міста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в боях з російськими окупантами загинув воїн 128-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Роман Бойко з позивним "Лютий". Він був мешканцем Сум.

Теги:
#Харків #Війна #Нацгвардія