Укр

История с "Крокусом" работает? В Харькове на обломках российского "Шахеда" обнаружили характерную надпись (фото)

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
Дата публикации
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Автор
Обломки БПЛА Новость обновлена 04 апреля 2024, 13:12
Обломки БПЛА. Фото Колаж "Телеграфа"

Российские оккупанты верят своей пропаганде

Во время атаки Харькова в ночь на 4 апреля россияне применили беспилотники типа "Шахед". В ходе исследования обломков одного из них правоохранители заметили интересную деталь.

Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры опубликовала фото обломков БПЛА. На одном из них можно увидеть надпись "За Крокус Сити Холл".

Можно предположить, что таким образом российские оккупанты, поверив своей пропаганде о якобы причастности Украины к теракту в этом концертном зале, решили отомстить мирным украинцам. В то же время следует отметить, что ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". А Украина неоднократно опровергала обвинения россиян.

Напомним, в ночь на 4 апреля россияне атаковали Харьков беспилотниками типа "Шахед" со стороны Белгородской области. Они запускали несколько волн БПЛА.

Оккупанты нанесли по городу минимум четыре удара, в одной из многоэтажек повреждены верхние этажи, также пострадали частные дома. Когда на место одного из прилетов прибыли спасатели и приступили к работе, россияне нанесли повторный удар, погибли трое из них. Кроме того, погибла женщина.

Теги:
#Харьков #Обстрел #Крокус Сити Холл #Шахед