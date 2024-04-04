История с "Крокусом" работает? В Харькове на обломках российского "Шахеда" обнаружили характерную надпись (фото)

Российские оккупанты верят своей пропаганде

Во время атаки Харькова в ночь на 4 апреля россияне применили беспилотники типа "Шахед". В ходе исследования обломков одного из них правоохранители заметили интересную деталь.

Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры опубликовала фото обломков БПЛА. На одном из них можно увидеть надпись "За Крокус Сити Холл".

Можно предположить, что таким образом российские оккупанты, поверив своей пропаганде о якобы причастности Украины к теракту в этом концертном зале, решили отомстить мирным украинцам. В то же время следует отметить, что ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". А Украина неоднократно опровергала обвинения россиян.

Напомним, в ночь на 4 апреля россияне атаковали Харьков беспилотниками типа "Шахед" со стороны Белгородской области. Они запускали несколько волн БПЛА.

Оккупанты нанесли по городу минимум четыре удара, в одной из многоэтажек повреждены верхние этажи, также пострадали частные дома. Когда на место одного из прилетов прибыли спасатели и приступили к работе, россияне нанесли повторный удар, погибли трое из них. Кроме того, погибла женщина.