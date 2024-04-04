Історія з "Крокусом" працює? У Харкові на уламках російського "Шахеда" виявили характерний напис (фото)

Російські окупанти вірять своїй пропаганді

Під час атаки Харкова у ніч проти 4 квітня росіяни застосували безпілотники типу "Шахед". Під час дослідження уламків одного з них правоохоронці помітили цікаву деталь.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури опублікувала фото уламків БПЛА. На одному з них можна побачити напис "За Крокус Сити Холл".

Можна припустити, що таким чином російські окупанти, повіривши своїй пропаганді про нібито причетність України до теракту в цьому концертному залі, вирішили помститися мирним українцям. Водночас варто зазначити, що відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". А Україна неодноразово спростовувала звинувачення росіян.

Нагадаємо, у ніч проти 4 квітня росіяни атакували Харків безпілотниками типу "Шахед" з боку Бєлгородської області. Вони запускали кілька хвиль БПЛА.

Окупанти завдали по місту щонайменше чотири удари, в одній із багатоповерхівок пошкоджено верхні поверхи, також постраждали приватні будинки. Коли на місце одного з прильотів прибули рятувальники та розпочали роботу, росіяни завдали повторного удару, загинуло троє з них. Окрім того, загинула жінка.