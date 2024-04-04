Рус

Історія з "Крокусом" працює? У Харкові на уламках російського "Шахеда" виявили характерний напис (фото)

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Уламки БПЛА
Уламки БПЛА. Фото Колаж "Телеграфа"

Російські окупанти вірять своїй пропаганді

Під час атаки Харкова у ніч проти 4 квітня росіяни застосували безпілотники типу "Шахед". Під час дослідження уламків одного з них правоохоронці помітили цікаву деталь.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури опублікувала фото уламків БПЛА. На одному з них можна побачити напис "За Крокус Сити Холл".

Можна припустити, що таким чином російські окупанти, повіривши своїй пропаганді про нібито причетність України до теракту в цьому концертному залі, вирішили помститися мирним українцям. Водночас варто зазначити, що відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". А Україна неодноразово спростовувала звинувачення росіян.

Нагадаємо, у ніч проти 4 квітня росіяни атакували Харків безпілотниками типу "Шахед" з боку Бєлгородської області. Вони запускали кілька хвиль БПЛА.

Окупанти завдали по місту щонайменше чотири удари, в одній із багатоповерхівок пошкоджено верхні поверхи, також постраждали приватні будинки. Коли на місце одного з прильотів прибули рятувальники та розпочали роботу, росіяни завдали повторного удару, загинуло троє з них. Окрім того, загинула жінка.

Теги:
#Харків #Обстріл #Крокус Сіті Хол #Шахед