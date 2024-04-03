Атака на производство "шахедов": в России заявили, что пострадали студенты из 9 стран

Среди них якобы есть 16-летние

В ходе атаки на российские объекты в Елабуге (Татарстан) 2 апреля якобы, кроме россиян пострадали граждане еще 9 стран. Речь идет о студентах местного колледжа "Алабуга Политех", которых, вероятно, под угрозой отчисления заставляют собирать "шахеды".

Как пишут росСМИ, оперативные службы установили данные всех пострадавших в результате удара беспилотника по территории особой экономической зоны "Алабуга". Всего, по их данным, пострадали 13 человек, среди которых, кроме россиян, граждане Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана и Шри-Ланки и Киргизии.

Отмечается, что 2 апреля предприятия Татарстана атаковало 4 беспилотника. Два из них ударили по территории ОЭЗ "Алабуга".

Один из российских Telegram-каналов публикует список пострадавших студентов. По его данным, среди них есть несовершеннолетние, возраст пострадавших — якобы от 16 до 25 лет.

Напомним, год назад вышло сразу несколько расследований о том, что студентов колледжа "Алабуга Политех" с 15 лет якобы массово привлекают к сборке "шахедов". За отказ от работы студентам грозят отчислением, платят им 30-40 тысяч рублей в месяц. Работать им приходится круглосуточно, иногда без перерывов на отдых и еду. Утверждалось, что учащимся строго запрещено разглашать информацию о производстве дронов, за нарушение запрета колледж штрафует на 1,5-2 млн рублей.

Как сообщал "Телеграф", то, что украинские беспилотники смогли ударить по Нижнекамску и особой экономической зоне "Алабуга", говорит о том, что дистанция досягаемости расширилась до 1200 км. Теперь в зоне возможного поражения находятся Карелия, Татарстан, Башкортостан, вся Ленинградская а также части Кировской и Оренбургской областей.