Атака на виробництво "шахедів": у Росії заявили, що постраждали студенти з 9 країн

Серед них нібито є 16-річні

Під час атаки на російські об’єкти в Єлабузі (Татарстан) 2 квітня нібито, окрім росіян, постраждали громадяни ще 9 країн. Йдеться про студентів місцевого коледжу "Алабуга Політех", яких, ймовірно, під загрозою відрахування змушують збирати "шахеди".

Як пишуть росЗМІ, оперативні служби встановили дані всіх постраждалих внаслідок удару безпілотника по території особливої економічної зони "Алабуга". Загалом, за їхніми даними, постраждали 13 людей, серед яких, окрім росіян, громадяни Зімбабве, Руанди, Конго, Кенії, Нігерії, Південного Судану та Шрі-Ланки та Киргизії.

Зазначається, що 2 квітня підприємства Татарстану атакували 4 безпілотники. Два з них вдарили територією ОЕЗ "Алабуга".

Один із російських Telegram-каналів публікує список постраждалих студентів. За його даними, серед них є неповнолітні, вік постраждалих – нібито від 16 до 25 років.

Нагадаємо, рік тому вийшло одразу кілька розслідувань про те, що студентів коледжу "Алабуга Політех" з 15 років нібито масово залучають до збирання "шахедів". За відмову від роботи студентам загрожують відрахуванням, платять їм 30-40 тисяч рублів на місяць. Працювати їм доводиться цілодобово, іноді без перерв на відпочинок та їжу. Стверджувалося, що учням суворо заборонено розголошувати інформацію про виробництво дронів, за порушення заборони коледж штрафує на 1,5-2 млн рублів.

Як повідомляв "Телеграф", те, що українські безпілотники змогли вдарити по Нижньокамську та особливій економічній зоні "Алабуга", говорить про те, що дистанція досяжності розширилася до 1200 км. Тепер у зоні можливої поразки знаходяться Карелія, Татарстан, Башкортостан, вся Ленінградська, а також частини Кіровської та Оренбурзької областей.