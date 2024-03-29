Премьер-министр Румынии удивил заявлением в отношении упавшего на территории страны российского "шахеда"

Российские дроны залетают в Румынию не в первый раз

В Румынии не знают, чей беспилотник прилетел на территорию страны 28 марта после того, как российская армия запустила несколько групп "шахедов" для атаки на Украину. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

Об этом сообщает издание Libertatea. По словам премьера, необходимо дождаться результатов расследования.

"Подождем расследование. Если мы посмотрим на кратер, он (БПЛА — прим. ред.) не взорвался, поэтому он не мог причинить вреда, даже если бы он упал в другой местности", — сказал Чолаку в ответ на вопрос журналистов о том, чей именно это был беспилотник.

Также, добавил премьер, пострадавших в результате инцидента нет, а значит и "нет проблем ". Кроме того, по словам Чолаку, в румынском правительстве надеются "быть как можно меньше и максимально избегать этих событий". Что именно хотел сказать этим Чолаку, неизвестно.

Подобная ситуация в Румынии произошла не впервые. Инциденты с российскими БПЛА, сбивающимися с курса и залетающими на территории соседних стран, происходят регулярно. Отметим, что Румыния является членом НАТО с 2014 года, поэтому фактически российские беспилотники залетают на территорию Североатлантического альянса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре в Румынии произошел инцидент с БПЛА. В 14-ти километрах от границы с Украиной обнаружили фрагменты, которые, вероятно, являются частью беспилотника. Их нашли в районе деревень Нуферу и Виктория после очередной атаки оккупантов на Одесскую область.