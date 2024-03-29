Прем’єр-міністр Румунії здивував заявою щодо російського "шахеда", який впав на території країни

Російські дрони залітають у Румунію не вперше

У Румунії не знають, чий безпілотник прилетів на території країни 28 березня, після того, як російська армія запустила декілька груп "шахедів" для атаки на Україну. Відповідну заяву зробив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.

Про це повідомляє видання Libertatea. За словами прем'єра необхідно дочекатися результатів розслідування.

"Почекаємо розслідування. Якщо ми подивимося на кратер, він (БПЛА — прим. ред.) не вибухнув, тому він не міг завдати шкоди, навіть якби він впав в іншій місцевості", — сказав Чолаку у відповідь на питання журналістів про те, чий саме це був безпілотник.

Також, додав прем’єр, постраждалих внаслідок інциденту немає, а отже і "немає проблем". Крім того, за словами Чолаку, в румунському уряді сподіваються "бути якомога меншими або максимально уникати цих подій". Що саме хотів сказати цим Чолаку, невідомо.

Подібна ситуація у Румунії сталася не вперше. Інциденти з російськими БПЛА, які збиваються з курсу та залітають на території сусідніх країн, відбуваються регулярно. Зауважимо, що Румунія є членом НАТО з 2014 року, тож фактично, російські безпілотники залітають на територію Північноатлантичного альянсу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні в Румунії стався інцидент з БПЛА. За 14 кілометрів від кордону з Україною виявили фрагменти, які, ймовірно, є частиною безпілотника. Їх знайшли у районі сіл Нуферу та Вікторія після чергової атаки окупантів на Одеську область.