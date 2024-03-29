После "Крокуса" Путин готовит эскалацию войны: российский социолог название сроки

Россиян хотят заставить охотнее принять мобилизацию

Российский диктатор Владимир Путин готовится к эскалации войны в Украине. Для этого ему потребовался теракт в "Крокус Сити Холле".

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал российский социолог и публицист Игорь Эйдман. По его мнению, путинский режим получил от этого теракта только фоновый негатив.

"Людей, сидящих в информационном пузыре государственной пропаганды, их верноподданность по отношению к Путину, к власти это никак не пошатнет. Это все рассчитано на то, чтобы мобилизовать тех верноподданных, которые сидят в пропагандистском пузыре, и побуждать их чаще и охотнее идти по контракту воевать. Родина в опасности, наших бьют, вперед на фронт! Чтобы они охотнее приняли мобилизацию", — подчеркнул социолог.

Эйдман отметил, что согласно соцопросам, против новой волны мобилизации в России выступило большинство населения. По его словам, в том числе есть и те, кто настроен в целом за войну, но сами, естественно, воевать не хотят.

"Сейчас, думаю, у российских властей план такой: недели две будет нагнетаться антиукраинская истерия, потом будет пресс-конференция, где якобы с "доказательствами" скажут, что украинские спецслужбы как-то учили, вооружали или натравливали террористов. А потом уже будут какие-то политические и военные решения Путина. Потому что Путин явно готовит эскалацию войны и именно в этом контексте потребовался теракт-провокация", — подчеркнул социолог.

Детальнее о том удастся ли Москве после теракта в "Крокус Сити Холле" мобилизовать на "народную войну" против "киевского режима" еще больше пушечного мяса, и может ли Кремль готовить в ближайшие дни "Крокус-2", читайте в материале "Телеграфа": "За две недели ФСБ "докажет" украинский след в "Крокусе" и будет эскалация войны: интервью с российским социологом".

Напомним, что ранее глава ФСБ РФ Александр Бортников прямо обвинил Украину в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". По его словам, спецслужбы Украины якобы помогали радикалам-исламистам в теракте. Глава ГУР МО Украины Буданов назвал эти обвинения чепухой и заявил, что Россия знала о теракте еще с середины февраля, но допустила его.