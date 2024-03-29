Через две недели ФСБ "докажет" украинский след в "Крокусе" и будет эскалация войны: интервью с российским социологом

После теракта в РФ начнется новая волна мобилизации

Путинский режим все-таки нашел "украинский след" теракта в подмосковном Crocus City Hall. Конечно, никаких "доказательств" причастности Украины к кровавой бойне Кремль не предоставляет, но о таких мелочах никто не беспокоится, ведь пропагандистская машина на максимальных оборотах уже несется по дороге, указанной Путиным.

Какие последствия будут иметь такие обвинения? Удастся ли Москве после этого теракта мобилизовать на "народную войну" против "киевского режима" еще больше пушечного мяса? Может ли Кремль готовить в ближайшие дни "Крокус-2"? Эти вопросы "Телеграф" обсудил с российским социологом и публицистом Игорем Эйдманом.

Теракт – провокация российских спецслужб

— Игорь, все же появился "украинский след" теракта в "Крокусе". Было ожидаемо?

— Появился не украинский след, а пропаганда вокруг создания мифа об "украинском следе". Конечно, это ожидаемо. Если вы следили за моими блогами, то я писал, что это совершенно неизбежно. Почему? Потому что я считаю, что этот теракт является следствием провокации российских спецслужб, которые давно уже взаимодействуют с ИГИЛом. Есть доказательные материалы на эту тему, в том числе и журналистки Ирины Славиной (общественный деятель, главный редактор сетевого издания "Koza.Press". — Ред.), которая покончила жизнь самосожжением из-за преследования ФСБ.

Она писала о том, как провокаторы из российских спецслужб создают ячейки ИГИЛа из гастарбайтеров (вербуют за деньги или как-то уговаривают, чтобы те дали присягу ИГИЛу), а потом этих же гастарбайтеров и арестовывают. Или убивают, (как было, кстати, в Нижнем Новгороде), или сажают в тюрьмы на длительные сроки. Такая работа позволяет ФСБшникам получать звездочки на погоны, бюджеты на борьбу с "терроризмом", угождать начальству и делать карьеру. Сейчас они эту методику могли применить для провокации реального теракта.

— Зачем режиму этот теракт? Какую выгоду он извлекает?

— Сразу после выборов российские власти заговорили о существенном увеличении численности военнослужащих в РФ. Начали говорить о том, что уже идет война, а не какая-то "специальная операция", что общество должно мобилизоваться. Это с одной стороны. С другой — уже с осени прошлого года или даже раньше явно ощущалась усталость общества от войны.

Это было в соцопросах и желание нормализации ситуации. Людям уже надоело это все. И нужно было создать такой повод, чтобы снова, как это было в начале войны, довести российское общество до шовинистической истерии. Поэтому такой теракт мог быть организован российскими властями именно с этой целью.

— И это сработает, как считаете? Новая волна истерии поднимется?

— Думаю, что в полной мере нет. Все-таки Путин копирует те приемы и методы, которые ему приносили успех. В данном случае он копирует провокацию со взрывом домов в Москве и Волгодонске. Это 1999 год, когда спецслужбы пробили Путину путь наверх. Благодаря этим провокациям он смог развязать Вторую Чеченскую войну и получить некую популярность в обществе. Он был востребован как борец с терроризмом. Он всем обещал безопасность, что он "замочит всех террористов в сортире" и прочее. Тогда это сработало.

Сейчас это уже не сработает. Ситуация изменилась. Да, население покорно и подчиняется власти, оно лишено субъектности, но в то же время активно поддерживать мероприятия власти (несмотря на все ее усилия), население не сильно готово. Идти куда-то воевать не готов никто, чтобы они там ни провоцировали. Массового потока добровольцев в военкоматы власти не добьются. Российский обыватель расслабился, его ничто не может мобилизовать. Большие деньги разве что… Но опять же, только тех людей, которые живут в очень бедных регионах.

— А поверит обыватель в пропаганду и "украинский след"?

— Абсолютно точно. Если будут твердить с утра до вечера по телевизору (а уже это начинается), что это "украинский след", то обыватель, конечно, поверит. Значительный процент людей (и, скорее всего, это большинство населения) продолжает верить телевизору и власти. А те люди, которые раньше не верили ни в какую пропаганду, их тоже немало, процентов 15 населения, они и сейчас не поверят. Но даже те, кто поверит власти, в военкоматы не побегут.

— О тех, кто "съест" все, что скормит им пропаганда. Сейчас ведь в сети появляется много указаний на различные нестыковки с официальной кремлевской версией. Те же синие кофты, например. Это же должно заставить как-то усомниться или эта информация просто не добирается до таких людей?

— В российском обществе есть разные "информационные пузыри". Есть информационный пузырь людей, которые не просто не любят, а ненавидят Путина и войну. Я вхожу в этот информационный пузырь, многие иммигранты, есть там и россияне. В этом информационном пузыре как раз сейчас и идет активный обмен всеми этими синими кофтами, шутками на тему, как Лукашенко Путина подставил, разговоры об белом Renault, который разыскивала вся Россия, а он прекрасно доехал чуть ли не до границы по федеральной трассе.

А в гораздо большем информационном пузыре, где сидит телеаудитория, ничего этого не обсуждается. Там обсуждается, как "проклятые хохлы" наняли таджиков, чтобы убить в Москве русских.

— А как вам слова Дугина о мести сионистов за позицию РФ по Сектору Газа и причастности Моссада?

— Это выбивается из официальной пропагандистской линии во всем обвинять Украину. Но! Дугин сейчас на подкормке у известного олигарха-террориста Константина Малофеева, хозяина телеканала "Царьград", который участвовал в антиукраинской агрессии еще с 2014 года.

Малофеев – откровенный православный фашист и я думаю, что попытка Дугина наехать на Израиль и евреев как виновников теракта связана с желанием Малофеева и других олигархов русского происхождения и фашистских взглядов под этим предлогом добиться передела собственности в России в свою пользу.

В РФ осталось немало олигархов еврейского происхождения и у них много собственности, на которую люди типа Малофеева зарятся. Того же Фридмана пытаются обобрать, Авена, может быть Абрамович, Вексельберг, Роттенберги.

Путин готовит эскалацию войны

— Какой-то негатив для себя от этого теракта путинский режим получает? По сути, раз теракт произошел, то это провал ФСБ. Ведь спецслужбы должны предотвращать теракты.

— Какой-то негатив, конечно, есть, но фоновый. Людей, которые сидят в информационном пузыре государственной пропаганды, их верноподданничество по отношению к Путину, к власти, никак не пошатнет.

Это все рассчитано на то, чтобы мобилизовать тех верноподданных, которые сидят в пропагандистском пузыре, и подвигнуть их чаще и охотнее идти по контракту воевать. Отечество в опасности, наших бьют, вперед на фронт! Или чтобы они охотнее приняли мобилизацию. Потому что против новой волны мобилизации, по соцопросам, возражала бо́льшая часть населения, в том числе и те, кто настроен в целом за войну, но сами, естественно, воевать не хотят.

Сейчас, думаю, у российской власти план такой: недели две будет нагнетаться антиукраинская истерия, потом будет пресс-конференция, где якобы с "доказательствами" скажут, что украинские спецслужбы как-то обучали, вооружали или натравливали террористов. А потом уже последуют какие-то политические и военные решения Путина. Потому что Путин явно готовит эскалацию войны и именно в этом контексте и нужен был теракт-провокация.

— Кроме новой волны мобилизации можно ли ожидать каких-то других мер по закручиванию гаек? Например, активизировались разговоры в РФ о возвращении смертной казни.

— Это разные вещи абсолютно. Мобилизация — непопулярная мера. Ее населению нужно "продавать", как-то обосновывать, например, этим терактом. А введение смертной казни, вы не поверите, но в России это популярная мера. Население не надо убеждать, что нужно вводить смертную казнь. Две трети населения выступают за смертную казнь в России, по данным соцопросов. Не нужен теракт, чтобы его убедить.

— Некоторые аналитики говорят, что и для мобилизации теракт был не нужен и россияне и так пошли бы на мобилизацию – деваться некуда.

— Нет, все же власти явно опасались новой волны мобилизации. С военной точки зрения она была необходима агрессору, тем не менее, ее не проводили. Пытались компенсировать с помощью контрактников. В первую волну мобилизации в обществе появился большой стресс, миллионы людей сбежали из страны, были жуткие очереди на границе. Поэтому власти решили подготовить новую волну мобилизации более тщательно. Подготовить таким образом, чтобы население "съело" мобилизацию с меньшим выражением отвращения на лице.

Состряпать "украинский след"

— Отношение Запада к России как-то изменится после этого теракта? Все же ИГИЛ большая проблема для Запада.

— Нет, не изменится. На Западе все прекрасно понимают, это же не телебыдло, которое в России сидит у телеящиков. Более того, на Западе возмущены провокационными заявлениями Путина, [директора ФСБ Александра] Бортникова и прочих, которые заранее уже начали нести ахинею по поводу "украинского следа".

— Президент Франции даже выражал соболезнования…

— Это совершенно другое. Это солидарность не с властями, а с погибшими людьми. Просто никто не злорадствует по этому поводу, и западная пресса выражает сочувствие людям, но не Путину.

— Как считаете, подобные теракты в России для мобилизации населения будут повторяться? Мы же помним, что и домов, взорванных ФСБ в 1990-х было несколько.

— Думаю, нет. Новые теракты будут уже слишком большим ударом по спецслужбам. Ну, то есть как они допустили вновь, ведь Путин уже сказал, что мы тут всех разобьем, разоблачим, уши отрежем. После этого уже не должно быть терактов. После этого должны быть сцены, как вот эти изувеченные, еле живые таджики рассказывают о каких-то украинцах, которые их вооружали. Могут поймать каких-то абстрактных людей, как это любят делать КГБшники, ФСБшники, НКВДшники, объявить их украинскими шпионами и повесить на них связь с этими таджиками-террористами.

— Ну то есть "доказательства" будут?

— По этой схеме должны быть. Вряд ли российские власти вдруг возьмут и заткнутся. Им же надо продолжать эту тему. Путин же сказал, что есть "украинский след". ФСБшники уже взяли под козырек и заявили, что "украинский след" есть. Так что им нужно будет его предъявить. А как это состряпать, у них практика огромная.