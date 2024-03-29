За два тижні ФСБ "доведе" український слід у "Крокусі" і буде ескалація війни: інтерв’ю з російським соціологом

Після теракту в РФ розпочнеться нова хвиля мобілізації

Путінський режим таки знайшов "український слід" теракту в підмосковному Crocus City Hall. Звичайно, жодних "доказів" причетності України до кривавої бійні Кремль не надає, але про такі дрібниці ніхто не турбується, адже пропагандистська машина на максимальних оборотах уже мчить дорогою, вказаною Путіним.

Які наслідки матимуть такі звинувачення? Чи вдасться Москві після цього теракту мобілізувати на "народну війну" проти "київського режиму" ще більше гарматного м’яса? Чи може Кремль готувати найближчими днями "Крокус-2"? Ці питання "Телеграф" обговорив із російським соціологом та публіцистом Ігорем Ейдманом.

Теракт – провокація російських спецслужб

— Ігорю, все ж таки з’явився "український слід" теракту в "Крокусі". Було очікувано?

— З’явився не український слід, а пропаганда довкола створення міфу про "український слід". Звісно, це очікувано. Якщо ви стежили за моїми блогами, я писав, що це абсолютно неминуче. Чому? Тому що я вважаю, що цей теракт є наслідком провокації російських спецслужб, які давно вже взаємодіють із ІДІЛом. Є доказові матеріали на цю тему, у тому числі й журналістки Ірини Славіної (громадський діяч, головний редактор мережного видання "Koza.Press". — Ред. ), яка наклала на себе руки через переслідування ФСБ.

Вона писала про те, як провокатори з російських спецслужб створюють осередки ІДІЛу з заробітчан (вербують за гроші або якось умовляють, щоб ті присягнули ІДІЛу), а потім цих же заробітчан і заарештовують. Або вбивають (як було, до речі, у Нижньому Новгороді), або садять у в’язниці на тривалі терміни. Така робота дозволяє ФСБшникам отримувати зірочки на погони, бюджети на боротьбу з "тероризмом", догоджати начальству та робити кар’єру. Наразі вони цю методику могли застосувати для провокації реального теракту.

— Навіщо режиму цей теракт? Яку вигоду він має?

— Відразу після виборів російська влада заговорила про суттєве збільшення чисельності військовослужбовців у РФ. Почали говорити про те, що вже йде війна, а не якась "спеціальна операція", що суспільство має мобілізуватись. Це з одного боку. З іншого боку — вже з осені минулого року чи навіть раніше явно відчувалася втома суспільства від війни.

Це було у соцопитуваннях та бажання нормалізації ситуації. Людям уже набридло це все. І треба було створити таку нагоду, щоб знову, як це було на початку війни, довести російське суспільство до шовіністичної істерії. Тому такий теракт міг бути організований російською владою саме з цією метою.

— І це спрацює, як гадаєте? Нова хвиля істерії підніметься?

— Думаю, що повною мірою ні. Все ж таки Путін копіює ті прийоми та методи, які йому приносили успіх. У цьому випадку він копіює провокацію з вибухом будинків у Москві та Волгодонську. Це 1999 рік, коли спецслужби пробили Путіну шлях нагору. Завдяки цим провокаціям він зміг розв’язати Другу Чеченську війну та здобути певну популярність у суспільстві. Він був затребуваний як борець із тероризмом. Він усім обіцяв безпеку, що він "замочить усіх терористів у сортирі" та інше. Тоді це спрацювало.

Нині це вже не спрацює. Ситуація змінилась. Так, населення покірно і підкоряється владі, воно позбавлене суб’єктності, але водночас активно підтримувати заходи влади (попри всі її зусилля), населення не дуже готове. Іти кудись воювати не готовий ніхто, щоб вони там не провокували. Масового потоку добровольців у військкомати влада не досягне. Російський обиватель розслабився, його нічого не може мобілізувати. Великі гроші хіба що… Але знову ж таки, лише тих людей, які мешкають у дуже бідних регіонах.

— А чи повірить обиватель у пропаганду та "український слід"?

— Абсолютно точно. Якщо будуть твердити з ранку до вечора по телевізору (а вже це починається), що це "український слід", то, звичайно, повірить. Значний відсоток людей (і, швидше за все, це більшість населення) продовжує вірити телевізору та владі. А ті люди, які раніше не вірили у жодну пропаганду, їх теж чимало, відсотків 15 населення, вони й зараз не повірять. Але навіть ті, хто повірить владі, у військкомати не підуть.

— Про тих, хто "з’їсть" усе, чим нагодує їх пропаганда. Зараз у мережі з’являється багато вказівок на різні нестиковки з офіційною кремлівською версією. Ті ж сині кофти , наприклад. Це ж має змусити якось засумніватися чи ця інформація просто не дістається таких людей?

— У російському суспільстві є різні "інформаційні бульбашки". Є інформаційна бульбашка людей, які не просто не люблять, а ненавидять Путіна та війну. Я входжу до цієї інформаційної бульбашки, багато іммігрантів, є там і росіяни. У цій інформаційній бульбашці якраз зараз і йде активний обмін усіма цими синіми кофтами, жартами на тему, як Лукашенко Путіна підставив розмови про білий Renault, який розшукувала вся Росія, а він чудово доїхав мало не до кордону федеральною трасою.

А у набагато більшій інформаційній бульбашці, де сидить телеаудиторія, нічого цього не обговорюється. Там обговорюється, як "прокляті хохли" найняли таджиків, щоб вбити у Москві росіян.

— А як вам слова Дугіна про помсту сіоністів за позицію РФ щодо Сектору Газа та причетності Моссада?

— Це вибивається із офіційної пропагандистської лінії у всьому звинувачувати Україну. Але! Дугін зараз на підживленні у відомого олігарха-терориста Костянтина Малофєєва, господаря телеканалу "Царьград", який брав участь в антиукраїнській агресії ще з 2014 року.

Малофєєв – відвертий православний фашист і я думаю, що спроба Дугіна наїхати на Ізраїль та євреїв як винуватців теракту пов’язана з бажанням Малофєєва та інших олігархів російського походження та фашистських поглядів під цим приводом домогтися переділу власності в Росії на свою користь.

У РФ залишилося чимало олігархів єврейського походження і вони мають багато власності, на яку люди типу Малофєєва зарятся. Того ж Фрідмана намагаються обібрати, Авена, можливо Абрамович, Вексельберг, Роттенберги.

Путін готує ескалацію війни

— Якийсь негатив для себе від цього теракту путінський режим отримує? По суті, якщо теракт стався, то це провал ФСБ. Адже спецслужби мають запобігати терактам.

— Якийсь негатив, звісно, є, але фоновий. Людей, які сидять в інформаційному міхурі державної пропаганди, їхнє вірнопідданство по відношенню до Путіна, до влади це ніяк не похитне.

Це все розраховане на те, щоб мобілізувати тих вірнопідданих, які сидять у пропагандистському міхурі, і спонукати їх частіше і охочіше йти за контрактом воювати. Батьківщина у небезпеці, наших б’ють, уперед на фронт! Або щоб вони охочіше прийняли мобілізацію. Тому що проти нової хвилі мобілізації, за соцопитуваннями, заперечувала більшість населення, у тому числі й ті, хто налаштований загалом за війну, але самі, природно, воювати не хочуть.

Зараз, думаю, у російської влади план такий: тижнів зо два нагнітатиметься антиукраїнська істерія, потім буде прес-конференція, де нібито з "доказами" скажуть, що українські спецслужби якось навчали, озброювали чи нацьковували терористів. А потім уже будуть якісь політичні та військові рішення Путіна. Тому що Путін явно готує ескалацію війни і саме в цьому контексті потрібний був теракт-провокація.

— Окрім нової хвилі мобілізації, чи можна очікувати якихось інших заходів щодо закручування гайок? Наприклад, активізувалися розмови про повернення смертної кари.

— Це різні речі абсолютно. Мобілізація – непопулярний захід. Її населенню треба "продавати", наприклад, цим терактом. А запровадження смертної кари, ви не повірите, але в Росії це популярний захід. Населення не треба переконувати, що потрібно вводити страту. Дві третини населення виступають за страту в Росії, за даними соцопитувань. Не потрібний теракт, щоб їх переконати.

— Деякі аналітики кажуть, що й для мобілізації теракт був не потрібен і росіяни і так пішли б на мобілізацію – нема куди подітися.

— Ні, все ж таки влада явно побоювалася нової хвилі мобілізації. З військової точки зору вона була необхідна агресору, проте її не проводили. Намагалися компенсувати за допомогою контрактників. У першу хвилю мобілізації у суспільстві з’явився великий стрес, мільйони людей втекли з країни, були моторошні черги на кордоні. Тому влада вирішила підготувати нову хвилю мобілізації ретельніше. Підготувати таким чином, щоб населення "з’їло" мобілізацію з меншим виразом відрази на обличчі.

Зліпити "український слід"

— Ставлення Заходу до Росії якось зміниться після цього теракту? Все ж таки ІДІЛ велика проблема для Заходу.

— Ні, не зміниться. На Заході все чудово розуміють, це не телебидло, яке в Росії сидить біля телеящиків. Більше того, на Заході обурені провокаційними заявами Путіна, [директора ФСБ Олександра] Бортнікова та інших, які заздалегідь уже почали нести ахінею з приводу "українського сліду".

— Президент Франції ж висловлював співчуття…

— Це зовсім інше. Це солідарність не з владою, а із загиблими людьми. Просто ніхто не зловтішається з цього приводу, і західна преса висловлює співчуття людям, але не Путіну.

— Як вважаєте, подібні теракти в Росії для мобілізації населення повторюватимуться? Ми ж пам’ятаємо, що й будинків, підірваних ФСБ у 1990-х, було кілька.

— Думаю ні. Нові теракти будуть вже надто великим ударом по спецслужбах. Ну, тобто, як вони це допустили знову, адже Путін уже сказав, що ми тут усіх розіб’ємо, викриємо, вуха відріжемо. Після цього вже не має бути терактів. Після цього мають бути сцени, як ось ці понівечені ледь живі таджики розповідають про якихось українців, які їх озброювали. Можуть зловити якихось абстрактних людей, як це люблять робити КДБшники, ФСБшники, НКВС, оголосити їх українськими шпигунами та повісити на них зв’язок із цими таджиками-терористами.

— Ну, тобто "докази" будуть?

— За цією схемою мають бути. Навряд чи російська влада раптом візьме і заткнеться. Їм треба продовжувати цю тему. А Путін сказав, що є "український слід". ФСБшники вже взяли під козирок та заявили, що "український слід" є. Тож їм потрібно буде його пред’явити. А як це зліпити, у них практика величезна.