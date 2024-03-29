Після "Крокусу" Путін готує ескалацію війни: російський соціолог назва строки

Росіян хочуть змусити охочіше прийняти мобілізацію

Російський диктатор Володимир Путін готується до ескалації війни в Україні. Для цього йому був потрібен теракт у "Крокус Сіті Холі".

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів російський соціолог та публіцист Ігор Ейдман. На його думку, путінський режим отримав від цього теракту лише фоновий негатив.

"Людей, які сидять в інформаційному міхурі державної пропаганди, їхнє вірнопідданство стосовно Путіна, до влади це ніяк не похитне. Це все розраховане на те, щоб мобілізувати тих вірнопідданих, які сидять у пропагандистському міхурі, і спонукати їх частіше і охочіше йти за контрактом воювати. Батьківщина у небезпеці, наших б’ють, уперед на фронт! Аби щоб вони охочіше прийняли мобілізацію", — підкреслив соціолог.

Ейдман зазначив, що згідно з соцопитуваннями, проти нової хвилі мобілізації в Росії виступила більшість населення. За його словами, у тому числі є й ті, хто налаштований загалом за війну, але самі, природно, воювати не хочуть.

"Зараз, думаю, у російської влади план такий: тижнів зо два нагнітатиметься антиукраїнська істерія, потім буде пресконференція, де нібито з "доказами" скажуть, що українські спецслужби якось навчали, озброювали чи нацьковували терористів. А потім уже будуть якісь політичні та військові рішення Путіна. Тому що Путін явно готує ескалацію війни й саме в цьому контексті потрібний був теракт-провокація", — підкреслив соціолог.

Детальніше про те чи вдасться Москві після теракту в "Крокус Сіті Холі" мобілізувати на "народну війну" проти "київського режиму" ще більше гарматного м’яса, та чи може Кремль готувати найближчими днями "Крокус-2", читайте у матеріалі "Телеграфа": "За два тижні ФСБ "доведе" український слід у "Крокусі" і буде ескалація війни: інтерв’ю з російським соціологом".

Нагадаємо, що раніше голова ФСБ РФ Олександр Бортніков прямо звинуватив Україну у причетності до теракту у "Крокус Сіті Холі". За його словами, спецслужби України нібито допомагали радикалам-ісламістам у теракті. Глава ГУР МО України Буданов назвав ці звинувачення нісенітницею та заявив, що Росія знала про теракт ще з середини лютого, але допустила його.