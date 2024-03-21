Перекидываются одна за другой: пьяные оккупанты трижды за сутки попадали в ДТП на грузовиках, есть пострадавшие (фото, видео)

Это не первый случай

В среду, 20 марта, в Воронежской области РФ 11 российских военнослужащих пострадали в ДТП на автомобиле Урал. Аналогичные случаи с этим авто произошли и в Луганской области.

Об этом сообщило российское независимое издание ASTRA. Автомобиль с 22 военнослужащими-контрактниками перевернулся в Ольховатском районе Воронежской области.

"ДТП произошло ночью 20 марта, за рулем был военнослужащий в/ч 54096 53-летний Алексей Григорьев. В какой-то момент водитель не справился с управлением, авто с 22 военными съехало в кювет и опрокинулось. Машина повреждена, пострадали 10 военнослужащих пассажиров и сам водитель. Трое из них госпитализированы в Россошанскую районную больницу", – говорится в сообщении.

Ольховатский район в Воронежской области

Украинский блогер Денис Казанский сообщил еще о двух ДТП на временно оккупированной Луганщине. В Краснодоне оккупанты на российском военном "Урале" совершили аварию. В результате погиб полицейский.

Авария в Краснодоне Луганской области

Авария в Краснодоне Луганской области

А в Луганске пьяный российский военный на "Урале" вылетел из проезжей части на тротуар и опрокинулся.

"Оккупанты творят на дорогах настоящий произвол. Каждый день ДТП", — написал он.

Где произошло ДТП в Луганской области

Ранее "Телеграф" писал, что путинские солдаты мощными авиабомбами стирают с лица земли деревню на Белгородщине. Армия РФ не стесняется бить по своему же населенному пункту.