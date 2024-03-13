Россияне усиленно меняют этнический состав населения на оккупированных территориях Украины: подробности

На ВТО захватчики намерены переселять российских специалистов и военных с семьями

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики меняют этнический состав жителей. Они завозят туда гастарбайтеров со всей РФ и анонсируют назначение оккупантов на руководящие должности.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, в области россияне продолжают буквально "выжимать" коренных жителей, и подселять туда "лояльное население" из страны-агрессора.

"Очередная программа, направленная на замену этнического состава – "время героев". Она предусматривает устройство на управленческие должности участников так называемой "спецоперации", то есть захватнической войны РФ. Еще один проект – "запорожская целина". Он предполагает переселение на ТОТ российских специалистов и военных с семьями", — сказал Федоров.

Также он подчеркнул, что эти действия уже привели к увеличению количества проживающих на временно оккупированных территориях именно за счет россиян. Тем самым РФ пытается сформировать лояльное отношение к власти и предупреждает возможные протесты в будущем.

"Планы страны-агрессора очевидны, но выполнить их не получится. Юг – это Украина", — подытожил Иван Федоров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что грозит украинским гражданам, которые сейчас находятся в оккупации, за участие в выборах диктатора Путина.