Росіяни посилено змінюють етнічний склад населення на окупованих територіях України: подробиці

На СОТ загарбники мають намір переселяти російських фахівців та військових із сім’ями

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники змінюють етнічний склад мешканців. Вони завозять туди гастарбайтерів зі всієї РФ та анонсують призначення окупантів на керівні посади.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, в області росіяни продовжують буквально "вичавлювати" корінних жителів і підселяти туди "лояльне населення" із країни-агресора.

"Чергова програма, спрямована на заміну етнічного складу — "час героїв". Вона передбачає влаштування на управлінські посади учасників так званої "спецоперації", тобто загарбницької війни РФ. Ще один проєкт — "запорізька цілина". Він передбачає переселення на ТОТ російських фахівців і військових із сім’ями", — сказав Федоров.

Також він наголосив, що ці дії вже призвели до збільшення кількості мешканців на тимчасово окупованих територіях саме за рахунок росіян. Тим самим РФ намагається сформувати лояльне ставлення до влади та попереджає можливі протести у майбутньому.

"Плани країни-агресора очевидні, але виконати їх не вдасться. Південь – це Україна", — підсумував Іван Федоров.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що загрожує українським громадянам, які зараз перебувають в окупації, за участь у виборах диктатора Путіна.